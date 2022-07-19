遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她心力交瘁：一個車禍害得家破人亡

▲公職退休的藍姓婦人遭「煙火哥」邱男騷擾近3年，出庭受訪非常感慨。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北邱姓男子和藍姓婦人因車禍結怨，涉多次深夜到藍婦住處附近放炮竹擾鄰，被稱為「煙火哥」，去年他涉當街對藍婦潑糞水，又散發傳單造謠藍婦確診新冠肺炎，被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等罪判刑10月，藍婦上訴求重判，今開庭哀鳴「只是一個車禍，害得我家破人亡」，邱男坦承本案犯行，但否認放砲恐嚇，法官訂於下月（8月）23日宣判。

公職退休的藍婦開完庭受訪表示，希望法官明察秋毫，重判邱男給他應得的懲處，她說邱男看她們一家幾乎都是女人好欺負，3年來不斷瘋狂惡搞騷擾，還謊稱是她獅子大開口索賠6萬元所致，但她僅求償半年復健費約6000元，她喊話邱男摸摸自己良心，「如果你沒有騷擾我，我會那麼戰戰兢兢嗎？」

▲新店「煙火哥」邱男（右）找朋友去藍婦居住社區附近放炮竹擾鄰，到案被聲押禁見獲准。（圖／記者陳以昇翻攝）

藍婦受訪說，邱男在新店放炮放到大家都起公憤，甚至有人要趕她搬走，說她是惡鄰，其實是因為大家不敢去針對邱男，「他兇，我是個弱女子，大家矛頭就針對我，我覺得這是很不應該的！」邱男更放話不管她搬到天涯海角，都會追到她，下半輩子就是要「他追，我跑」，所以她沒搬家遠離，因為「我搬家有用嗎？」

邱男（33歲，在押）上月（6月）28日下午，企圖在藍婦住處社區附近施放高空煙火，被跟監的警員當場圍捕，在他車內起出煙火、大龍砲等炮竹，將他以涉犯強制等多項罪嫌送辦，檢方複訊後認為邱男有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲押獲准，幫他放砲的1名呂姓男子交保10萬元。

▲藍婦受訪提供「煙火哥」邱男所傳的恐嚇訊息。（圖／記者黃哲民攝）

今上午開庭時，邱男承認本案被起訴的3項犯行，但依舊否認針對藍婦放砲擾鄰，堅稱「我沒有恐嚇她」，邱男另案被收押前出庭時，敘述與藍婦的恩怨緣起，是在宜蘭梅花湖風景區，他的女友騎電動遊園車從後撞倒藍婦，他陪藍婦到醫院做檢查一整天，聽醫師講的內容覺得藍婦沒事了，就包一個3600元的紅包給藍婦。

邱男說，事後藍婦自稱再去就醫，醫師告知需要復健半年，所以要求償不能工作的損失，他覺得不合理，藍婦還拿2人講電話的錄音告他恐嚇，但不起訴處分，之後藍女更將生活上遇到的不如意小事，通通怪到他身上。

藍婦當庭對質，批邱男沒說真話，她指邱男前年（2020年）到她娘家騷擾、踹她哥哥，害她哥哥病情惡化，2個月後過世，邱男卻上網冒用她哥哥名義PO文羞辱她、騷擾她，她不禁哀鳴「只是一個車禍，害得我家破人亡」。

▲藍婦受訪表示，希望法官給「煙火哥」邱男應有的懲處。（圖／記者黃哲民攝）

藍婦說，邱男更非他自稱的普通工廠作業員，而是在自己父親工廠擔任「有做沒做都有錢領」的高級作業員，否則一般認真工作的工人，怎會有空來放砲，又怎會有能力開進口車，因為邱男不管犯什麼錯，邱父都會幫忙善後。

邱男淡淡表示：「我沒開進口車，我是開TOYOTA。」藍婦立刻吐槽：「是TOYOTA的日本進口車！」並指責邱男另案被判賠償她5萬元，至今沒賠。法官諭令邱男還押，全案訂於下月（8月）23日上午9點29分宣判。

本案邱男被控於去年（2021年）2月1日晚間8時許，涉當街用糞水等穢物潑灑藍婦全身，並加入藍婦所住社區的住戶LINE群組，留言嘲諷「剛剛有人掉進糞坑」、「實在太好笑了」等語。同年4月12日上午7時許，邱男開車尾隨藍婦座車，涉多次超車後再減速逼車，開窗叫囂藍婦名字並丟不明物品，同年5月17日凌晨，邱男在新店區沿路散發自製傳單，涉造謠藍女隱瞞自己確診新冠肺炎、是防疫破口。

一審依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等3罪，合併判處邱男10月徒刑、得易科罰金30萬元，藍婦提起附帶民事訴訟求償精神慰撫120萬元，民事一審判邱男應賠24萬元，上訴二審審理中。邱男被移送約20件放砲擾鄰行為，僅其中2件被法院裁罰共2萬2000元，其餘各件因沒拍到邱男點火等證據而不罰。