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社會 社會焦點 保障人權

孝女代父繳清數十萬元罰單不眨眼　母揭老伴最怕她

記者黃哲民／台北報導

新北1名攤商喜歡在打烊後和朋友喝2杯酒再回家，常常騎機車跑給警察追，因而被裁罰拒絕酒測罰鍰數10萬元，都靠長女代繳，老翁卻暗藏2張酒駕罰單共18萬元，仗著名下無財產而欠繳，經行政執行署新北分署向保險公司扣押老翁的保險金給付請求權，老翁長女正好發現通知單，日前連忙代父繳清，表示回家一定會唸老爸一頓，要他戒酒而且不准再酒駕。

▲▼新北1位孝女發現老爸暗藏的陳年酒駕罰單，立刻偕母親到新北分署付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1位孝女（中）發現老爸暗藏的陳年酒駕罰單，立刻偕母親（左）到新北分署付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

本案老翁現年66歲，家住新北市板橋區，本案他所積欠的罰單，是在2014年5月到9月，2度酒後騎機車被警員攔檢查獲，各被裁罰9萬元，老翁一直賴帳，移送新北分署強制執行多次，沒查到老翁名下有任何財產，直到今年（2022年）6月間發現老翁投保人壽保險，立刻核發扣押命令，向保險公司扣押老翁的保險金給付請求權。

新北分署指出，人身保險包含壽險、健康險、傷害險與年金險的保險金給付，才可被強制執行，例如理賠、紅利、祝壽金、年金之類，只要是義務人身為被保險人、且活著能用得到的保險金給付，就可以被扣押，曾有欠稅人開刀獲5萬餘元保險理賠，直接被強制執行扣走抵債，當事人須舉證主張基於生活需要，才有機會請求歸還。

老翁夫妻沒料到還有這招，來不及藏好新北分署寄來的扣押命令副本，已出嫁的長女回娘家發現，日前跟母親急赴新北分署處理。老翁的妻子說，老伴原本擺攤做生意，收攤後總愛跟附近攤商喝2杯再回家，因酒後騎機車怕被抓到酒駕移送法辦就不能做生意，因此常常跑給警察追，跑不了就拒絕酒測。

老翁妻子透露，老伴這些年因拒絕酒測，共被裁罰幾10萬元，都是長女代為繳清，老伴天不怕地不怕，就怕長女1個人，「大女兒好像出生就是要來管她爸的」，老伴擔心再被長女責備，所以要她一起隱瞞還有這2筆酒駕罰單，以為反正沒財產可被查封就沒事，結果還是紙包不住火，被剛回娘家的長女開信箱看到扣押命令。

老翁長女很關心父母生活狀況，現場一次付清爸爸的陳年酒駕罰單、解除新北分署對父親的扣押命令，書記官提醒她務必規勸父親別再酒駕，她表示回去一定會唸老爸一頓、要老爸戒酒，而且不准再酒駕，至於被問到從事什麼工作，才能代父花費這麼多錢繳罰單，老翁長女笑而不答。

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