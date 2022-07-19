林佳龍評恩恩案「真相與品格」　侯友宜：不抹黑是選舉過程人民的期盼

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍17日指出，若當選新北市長第一件想做的事情就是公布恩恩案所有資料；林18日晚間更在臉書上以「真相與品格」為標題寫下「追求真相，不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯。」對此，新北市長侯友宜指出，誠實跟品德很重要，所有人都用一樣的標準來檢視。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

林佳龍18深夜以「真相與品格」為題表示，他17日被媒體提問，在此脈絡下回答當選市長，將會公佈恩恩案的真相；他認為，恩恩爸是一個規矩的上班族，沒有任何一個平凡的老百姓，會希望走向對抗政府的路，「這是何其辛苦的事，這也讓我想起洪仲丘案」，因此追求社會事件的真相是必然，代表社會有是非，重視公義。

「追求真相不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯」，林佳龍表示，恩恩事件他本來是從旁關心的角色，如今他要參選，透過民主程序成為一個權力者，因此必須對人民展現立場，「當權力者掌握真相，對社會揭櫫事實，便是基本義務，這個過程，社會也會檢驗權力者的品格，跟危機處理的態度和能力。」

侯友宜今日出席「新北市土城區運校段505地號等61筆土地公辦都市更新案」動土典禮，媒體問到此事，侯友宜簡單回應，「誠實跟品德很重要，所有人都用一樣的標準來檢視」。

對於林佳龍針對恩恩案來打選戰，是否覺得在抹黑或模糊焦點？侯友宜表示，乾淨、不抹黑是選舉過程人民衷心的期盼，希望用市政願景好好努力，為市民擘劃一個更好的未來。

