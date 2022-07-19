渣男「同事聚餐帶小三」狂放閃！全場傻眼　老司機1招：血流成河

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友無奈表示，某位已婚同事外遇就算了，竟大肆炫耀荒唐事蹟，還直接把小三帶來員工聚會，讓眾人傻眼不已；誇張的是，有同事覺得很膩，表明不想再聽他自爆八卦，渣男竟惱羞成怒，反過來抹黑對方。

網友在「匿名公社」提到，同部門的同事外遇，好像是唱歌認識的，「會知道是因為他上班時到處炫耀，還會說跟小三玩得多瘋，大家只覺得他老婆好可憐，也很受不了他把外遇當作一件正常的事。」

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其中，同事A和渣男交情較好，起初A還覺得有趣，但每天聽一堆關於小三的事，讓他感到厭煩，於是表明不想再聽了；怎料，渣男竟認為，A是在羨慕嫉妒，後來更私下嚼舌根，抹黑他不會做事。

原po將這些事看在眼裡，已經覺得很離譜了，沒想到前幾天員工聚餐，渣男直接帶小三來，「老闆沒看過他老婆，以為那是正宮就沒說什麼，但同部門的都知道那是小三！」

他接著說，「大家都很尷尬地吃飯，然後他跟小三一直曬恩愛，小三還很熱情地找話題跟大家聊天，讓全場都傻眼，這頓飯實在太扯了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原po忍無可忍私下問對方，為何帶小三參加，結果渣男理直氣壯地回，「帶女朋友聚餐又沒怎樣，她也說想認識一下我工作的同事。」此後，渣男對他也開始產生敵意，導致上班氣氛變得超怪，讓他不知如何是好。

對此，網友們紛紛回應，「那太簡單了，你帶他老婆一起參加活動」、「三觀不正的同事，直接證據給他老婆，還客氣什麼，反正知道的人那麼多，也抓不到你」、「這麼高調，麻煩先買好飲料瓜子等看戲」、「我要看到血流成河」、「外遇還這麼高調，非一般人」、「工作上會碎嘴，對感情沒道德感，真是好同事」。

另外，不少人也幫原po出主意，直呼「故意在老闆面前說，你的小老婆很漂亮啊」、「故意拍照打卡，打一篇介紹文，標註有去的同事，他老婆就會看到了」、「告訴他老婆及老闆，搞得血流成河」、「傻眼，告知他正宮，一有活動就通知正宮來個偶遇」。

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