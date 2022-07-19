要上班先「試車」！假經紀拐16歲妹子陪酒　驗完貨「這藉口」溜了

▲曾男向16歲少女表示可以介紹她到酒店上班，但要先讓他「試車」鑑定，少女遭騙失身，高等法院判曾1年6個月，可緩刑4年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

23歲曾姓男子在交友軟體「探探」上認識了一名16歲少女，表示只要先讓他「試車」，就可以介紹少女酒店坐檯或與客人S（性交易），將少女拐到摩鐵發生關係得逞，隨後找藉口丟下少女逃離，法院一審依以詐術使少年為有對價之性交行為罪，處有期徒刑1年6月；曾男僅就刑度上訴，並表明悔意後，高等法院准予緩刑4年，並分期賠償少女10萬元。

判決書指出，曾男2019年9月間藉由交友軟體認識了一名16歲少女，聊天過程中得知少女沒工作，就佯裝自己是酒店經紀，能幫忙介紹坐檯陪酒及性交易，但前提是要先讓他「試車」，以便鑑定半套、全套程度在哪，讓他滿意之後才能向公司引薦。

曾男某天以喝酒名義將少女約出來，但卻直接將她載到桃園某汽車旅館，並且以話術哄騙性行為得逞，事後曾男就找藉口自行開溜，少女發覺有異向朋友訴說，事件才曝光。

曾男到案先是否認犯行，表示在說可以介紹工作前，少女就同意發生關係，見面時少女就主動說她剛才跟其他網友做過，到摩鐵時有問可否「試車」，有得到她同意才上床。但坦承自己並不是經紀或馬夫，只是想藉由引介工作的說法來騙少女，酒店坐檯、試車等資訊都是在網路上查到的。

少女則表示，與曾男聊天過程中有問她要不要去酒店工作，也曾開價1000元問她要不要性交易，之後以吃飯名義約她出來，飯也沒吃就直接把她載進摩鐵；發生性行為後，曾男對她說在附近麵店點了一碗麵，給了她60元後請她去幫忙拿，但麵店老闆說剛剛沒有人點餐，她回頭去找曾男時人早已不見人影。

桃園地院檢視少女當下與友人對話截圖，且少女供詞一致無重大瑕疵，認為曾男以工作、給予金錢等話術誘騙少女進行性行為，依以詐術使少年為有對價之性交行為罪，處有期徒刑1年6個月。

曾男提出上訴，並具狀紀錄「想與被害人和解、道歉」，他向法官表明「僅就量刑部分提起上訴」，表示已深切悔悟，請求改過自新機會。高等法院認為前審量刑已得宜，但考量曾男行為時甫23歲，且已與少女達成和解，以每個月1萬元、共10期分期付款賠償，認為刑罰暫不執行為適當，給予緩刑4年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。