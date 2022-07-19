修車廠洩姦情！人夫驚覺妻外遇　小王傳訊「讓妳嫑嫑一整晚」

▲新北一名陳姓人夫前往修理廠保養時，無意間聽老闆提起才發現老婆外遇，2人互傳鹹濕訊息，更互稱公婆。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／新北報導

新北一名陳姓人夫和老婆結婚後，夫妻倆都會固定將車輛送至同一間維修廠保養修理，不過陳男這次將車子開去保養時，卻被老闆告知，老婆先前曾把車子開來維修，她表示，車子因出遊不慎發生嚴重車禍，期間更親密的稱呼另一名男子為「配偶」，讓陳男瞬覺綠光罩頂，事後陳男更發現老婆還多次和小王上摩鐵過夜，怒對小王提告求償400萬元。新北地院審理後，判小王須賠償陳男15萬元。

判決書指出，陳姓人夫和老婆2人2019年時登記結婚，婚後2人儘管都住在新北林口，不過老婆卻向他表示因為公司離娘家比較近，因此提出周一至周五要住在娘家的要求，只有周末才會和他一起過。陳男儘管多次向老婆表示，希望可以一起同住，但仍被老婆多次婉拒，也讓他終於發現貓膩。

陳男怒控，他因懷疑老婆行為舉止有可疑處，多方採證後發現老婆不但外遇，定位還多次在汽車旅館和小王多次發生性行為，2人更互傳鹹濕對話。

陳男表示，由於夫妻倆固定會將各自的車輛開往某修理廠進行維修保養，不料某日他將車子開往修理廠進行保養時，卻被老闆告知去年2月間，老婆所開的車輛發生嚴重毀損，老婆當時表示因為出遊不慎發生車禍，但老婆卻對著當時一同前來的另名男子，親密的稱呼男子為「配偶」，讓他綠光罩頂，怒對小王提告求償400萬元。

庭審時，小王則向法官辯稱，強調他和陳妻2人僅是多年認識的朋友，就算對話中有涉及性問題，那也只是言語戲謔，並無超出朋友交往之行為，且陳男也無相關證據可以明確指出他和陳妻有發生性行為。

新北地院勘驗2人對話紀錄後發現，小王曾傳訊向陳妻表示，「妳那個來都性慾高漲」、「一般女生不會那麼性飢渴，妳不會客氣，胃口很大，沒關係，我負責餵飽」、「讓妳不要不要一整晚、第二天無法下床」、「想捏爆妳屁屁」等語。

法官指出，從2人對話紀錄中可以發現，小王多次稱呼陳妻為「老婆」，更多次提及「愛妳」、「想嘿嘿」、「抱抱」、「好想妳」、「分手」、「外遇」等詞彙，足以認定2人關係有逾越男女一般正常社交範圍。

法官表示，儘管陳男並無相關證據證實2人確實曾發生過關係，但從人妻今年3月所簽下的自白書內容來看，自白書內容中有記載，「曾和小王發生性行為」、「2人自2020年開始交往，期間平均每周發生1-2次性行為」等語，而人妻更坦言期間還曾不小心懷上小王的小孩，因擔心被老公發現而墮胎。

法官說明，陳妻本也被列為被告之一，不過事後夫妻倆也已達成和解，因而不採信小王堅稱其和陳妻為多年朋友等辯詞，認定2人絕非一般男女正常社交互動，判小王須賠償陳男15萬元。全案仍可上訴。