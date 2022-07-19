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夏天4星座有偷吃跡象！　命理老師揭「爛桃花暴增」遊走出軌邊緣

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲星座專家艾菲爾提醒，4星座這個夏天可能會出現偷吃，或遊走在出軌邊緣。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者隋昊志／綜合報導

天氣越來越熱，居高不下的高溫也讓人心浮氣躁，不但做事容易衝動，遇到事情也沒辦法冷靜思考。星座專家艾菲爾指出，這個夏天有4個星座可能有偷吃的跡象，或者是在出軌邊緣，若是自己或者是另一半剛好是這幾個星座的話，一定要特別留意。

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

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▲星座專家艾菲爾提醒，4星座在這個夏天可能會出現偷吃，或遊走在出軌邊緣。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

星座專家艾菲爾在臉書粉絲專頁發文指出，這個夏天白羊座、巨蟹座、天秤座以及射手座的人，這個夏天很可能會有偷吃的跡象，或者是在出軌的邊緣游離，因此一定要特別注意。他也提醒若是另一半剛好是這4個星座的話，2人之間相處最重要的就是信任，千萬別讓多餘的猜忌影響到彼此之間的感情，若是身邊有朋友或閨密也是這4個星座，也能適時提醒，讓他們提高警覺。

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲星座專家艾菲爾提醒，4星座在這個夏天可能會出現偷吃，或遊走在出軌邊緣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第四名、射手座
月底吉星「木星」就要在你的戀愛宮位逆行了，最近是不是覺得兩人好像過了熱戀期，生活逐漸趨於平淡？人在愛情中是最敏感的，當你出現這樣的感覺時，射手們肯定也會有這樣的想法，那表示你們兩人的關係可能有所變質了。

艾菲爾提醒，愛情是需要適時加溫，像是安排小驚喜丶一個旅遊，又或者只是一個平日下班後的甜蜜約會，這都是維持戀情的必要行為，一旦你發懶了，對方肯定也是，這時如果身邊出現新的刺激，心思自然會受到吸引。這段時間跟對方相處時，務必多花點心思，就算是替他避開穢氣桃花吧！

第三名、天秤座
如果你或你的另一半是天秤座的話，夫妻宮正面臨木星逆行危機。近期很容易遇到外界誘惑，對象很有可能是以前同鄉的青梅竹馬丶鄰居，或是生意場上會遇到的人，甚至是兩人之前喜歡過的對象。或許旁人無法理解，但其實天秤自己心裡也是很矛盾的，有很大的原因可能出在兩人之間的溝通出了問題，無法互相理解，所以才讓外人有機可乘。

艾菲爾表示，面對著一波接著一波的搭訕攻勢，讓天秤幾乎被迷得團團轉，也無心思考慮到你的感受。建議可與對方多加溝通，學習用同理心對待彼此，就能更理解對方。

第二名、巨蟹座
如果你或你的另一半是巨蟹座的朋友，隨著忙碌的工作接踵而來，使巨蟹有一些吃不消，而顯得身心俱乏，跟你約會的甜蜜時光自然減少。巨蟹的工作越忙，越是讓他喘不過氣，這也會使你總覺得對方不夠用心經營彼此的感情，出現你覺得他的付出變少了，他覺得你不懂體諒，開始對身邊的人抱怨的情形。

艾菲爾指出，這種情況下，你們的愛情就會出現考驗，可能兩人就漸行漸遠！這種時候請收起抱怨，避免他把心事都說給別人聽，進而招惹了有意想要見縫插針的異性。

第一名、白羊座
這個夏天，如果你或你的另一半是白羊座的朋友，你用「自立自主丶自我要求」去形容他，那還真是不懂他！其實白羊一點都不喜歡聽到別人用自主自我去形容自己，白羊的內心是很需要一個可談心的情人，一旦出現相處時間變少，聚少離多的狀態，白羊座就會有一些寂寞難耐，想找人一起談天丶吃飯，這其實也算不上出軌，他只是怕寂寞罷了。

艾菲爾表示，在這樣火熱的夏天季節，白羊座需有人陪伴的感受將會更為強烈，如果出現新的異性，將會撩撥他內心的漣漪，出軌只在一念之間。

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