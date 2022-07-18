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女警奔已婚組長套房「甜蜜餵食」　綠帽夫怒告...超貴晚餐價碼曝

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲蔡姓員警不服法院一審判同事小王免賠，上訴求償50萬，法院逆轉判小王需賠25萬。（圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

台中大甲分局蔡姓員警指控，宋姓同事與同為員警的妻子吳女搞曖昧，台中市警察局派「靖紀小組」調查後，發現2人在宋男套房內獨處近2小時，妻子曾辯說「只有吃晚餐聊天」，法院判妻子需賠給蔡20萬元，蔡男也對宋男求償149萬餘元，但法院判蔡敗訴；上訴到台中高分院減少求償為50萬，法院重新檢視證據，認定宋男有逾越交往分際事實，判賠25萬，不得上訴。

判決書指出，宋男、吳女與吳女丈夫蔡男，3人皆為大甲分局之員警。蔡男主張，妻子吳女和宋男2人曾在宋男的租屋處單獨相處近2小時，他認為，大甲分局設有待勤室，宋男無承租套房之必要，且老婆（吳女）的機車還被登記在宋男承租套房內的住戶資料內，以便自由進出宋男承租社區，認為2人有踰越一般男女交往之情，且事件經台中市警局「靖紀小組」跟蹤蒐證後，與蔡描述大致相符，法院一審判吳女須賠給蔡20萬，但宋男則因「難認有其他交往行為」免賠。

蔡男不服上訴，將149萬餘元的損害請求減為50萬，宋男則向法官表示，其在2019年6月時被診斷為「胸腹主動脈剝離」，又因勤務繁忙無法時常往返家中，因此才會在事發地點承租套房方便休息。

宋男反駁，同年8月16日晚間，吳女帶著晚餐來他的租屋處聊天，共待了約2小時左右，期間2人並未有踰越行為；縱有侵權行為，但認為蔡男已從吳女那邊獲賠20萬，且他們2人婚姻本來就有破綻，並強調，自己身為警察人員自我要求高、避免同事非議及健康因素等，已同意降調非主管職並調回內勤，受督察系統管制而蒙受金錢、精神損失，無理由再向他要求賠償。

台中高分院重新檢視「靖紀小組」調查報告，宋男辯稱只是一同吃飯聊天，但2人皆熟悉分局內有空間可供休息用餐，但卻刻意選擇回到宋男套房，遑論宋再當晚還有再回到局裡值勤；此外，吳女將機車車牌事先登記在宋男住戶資料內，難否認宋刻意事先安排以方便吳女出入套房。

基於這些理由，法官認為宋男與吳女已超出一般已婚人員正常社交態度，侵害蔡男配偶權，改判宋男須賠償，但以25萬精神撫慰金為適當，不得上訴。

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