林智堅挨批夾行政資源打選戰　張善政：應展現獨立管道與能力

▲張善政拜會桃園市醫師公會。（圖／張善政競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政18日拜會桃園市醫師公會，針對媒體詢問，有桃園里長聯誼會會長認為，民進黨桃園市長參選人林智堅夾帶行政資源打選戰，因此熱度高！為此，藍營是否採新的選戰打法，來增加自身的曝光度表示，其競選團隊正陸續到位，將透過不同的管道接觸基層民眾及專業團體，爭取支持。

至於，對於外界批林智堅都靠鄭文燦的行政資源，是否林個人沒有自己開拓行程管道的能力呢？張善政表示，不做評論，但認為林智堅應該要展現他自己獨立接觸基層的管道與能力，而不是都靠鄭文燦。

另外，對於媒體詢問，陳時中曾自曝他曾有申請綠卡的狀況？以及之前林智堅接受媒體專訪時，也說曾想去美國的看法？張善政表示，剛在美國拿博士學位的時候，學的是土木工程跟電腦輔助設計，在美國夯的不得了。當時就有人出資，希望仓成立一個公司，也願意幫我辦居留美國的身份，也就是所謂的綠卡。但那個時候我拒絕了、放棄了，回到台灣到台大任教。

張善政說，留不留美國或者要不要拿綠卡去美國，都是每一個人自己的選擇，我們要尊重。若追根究底，基本上是可以展現這個人對於台灣這片土地的愛跟信心。

