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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批高高在上　張善政：我有沒有接地氣？去問賴清德

▲民進黨批張善政高高在上　

▲張善政大園區廟宇參香祈福，和民眾互動。（圖／張善政競選服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對民進黨陣營指張善政是一位高高在上的院長，跟人民有距離感？國民黨桃園市長參選人張善政17日回應，民進黨功課沒有做好，他是不是高高在上、有沒有接地氣？最好的諮詢對象是2016年擔任台南市長的賴清德、及當年接受過他跟賴清德市長協助的台南鄉親。

▲民進黨批張善政高高在上　

張善政表示，過去超過10年，他有很長的時間在種樹、割草，每個禮拜有這麼多的時間接觸土地，這還不夠接地氣嗎？從學生時代開始，他有多少時間在工地擔任實習的工程師，直至就業，負責好多工程，在工地跟基層勞工胼手胝足打拼，把一個工程做好，一個工程師跟基層勞工一起在工地打拼，這樣的人會不接地氣？高高在上？這些問題請林智堅或是民進黨的朋友自己回答。

▲民進黨批張善政高高在上　

張善政今天由市議員徐其萬陪同，陸續到大園區的五福宮、菓林觀音佛祖廟、大園沙崙保安宮等廟宇上香祈福參拜，沿途都受到信眾和鄉親，不時高喊「張市長好」、「善哥加油」、「善哥凍蒜」等支持口號。

張善政致詞時表示，每次到一處宮廟，不時提醒自己，政治人物的「誠信」很重要」這句話，如果政治人物在參拜宮廟，還不能秉持一顆誠信的心來替桃園鄉親服務，那根本不配當做一個政治人物，張善政並在宮廟神明面前允諾、許願的心，替桃園鄉親好好做事。

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