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陳明通指導173位碩博士　張善政直呼「不可思議」：天文數字

▲國民黨桃園市長參選人張善政1日受訪時表示，如果能當選將不分藍綠服務鄉親。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，國民黨桃園市長參選人張善政15日接受節目《千秋萬事》專訪時表示，他過去在台大教書不到10年，指導碩、博士學生總數不超過50位，林智堅論文指導教授、國安局長陳明通指導173位學生是「天文數字」，不可思議。

張善政表示，他過去在台大指導的碩博士學生不多，總數不超過50位，由於指導每1位學生需要花不少時間，1年大約指導2至3位碩士論文。至於外傳陳明通指導173位碩、博士生，張善政說，這是「天文數字」，令人感到不可思議，但也許教導領域不同，情況會不一樣吧。

張善政說，他回台大教書5年，很幸運地從講師升到正教授，指導學生的重點從單純地發表期刊與論文，變成帶領學生按部就班地做研究，絕不抄近路、做假。

張善政強調，雖然他只有指導學生幾年時間，但希望帶給學生們一輩子的影響。當他們畢業後步入社會，做研究的紮實態度一定會受到他人尊敬，若能成真，便是他當老師獲得的最大禮物。

張善政表示，他擔任科技部長時，有學校發生過學術倫理問題，當時下令各校必須成立學術倫理審查單位，並制定審查SOP，一旦有問題，便能馬上召集成員開會。現在台大要做學術倫理審查，他對台大有信心。

張善政指出，台大學術倫理審查的挑戰，在於能否拿到足夠客觀資訊。舉例來說，林智堅論文爭議的另一位關係人余正煌至今沒有出面，以及除了擔任指導教授外，同時是高官的陳明通等，倘若客觀資料不足，將提高審查難度。

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