張善政楊梅參香　「廟庭四句箴言」回應林智堅論文爭議

▲張善政到楊梅奉天宮參香。（圖／張善政競選團隊提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政16日到楊梅奉天宮參加「伎樂齋天供佛」感恩祈福儀典，針對林智堅論文門爭議，以廟庭的四句箴言「讀好書、說好話、行好事、做好人」回應，希望所有政治人物或參選人都要銘記在心，時時檢討自己反省自己。

媒體詢問今天林智堅去農會體系拔樁的看法？張善政表示，參選人到宮廟參香或社團請益，都是很自然的事，沒有所謂的拔不拔樁，拜會效果如何民眾心裡都會有一把尺。對於綠營內部民調，論文案後林智堅民調領先，張善政認為，民調看看就好，呈現的數據及細節不太夠也很難論斷！

廟方透露，今天的活動，現任市長鄭文燦以及民進黨桃園市長參選人林智堅原本也要出席，卻臨時選擇更改行程。對此，張善政回應，「不知道突然不來原因，若是因為我出現，他們覺得不來比較好，大可不必，接下來數個月，選舉行程難保不會再碰到，遇到的話就是平常心，15日遇到鄭文燦市長也握手表達敬意，碰到林智堅也是君子之爭，同框沒什麼不好。」

至於媒體詢問黨內整合的問題，張善政強調，目前都一步一步往前走。隨行的前立委廖正井則補充，「議長已經召集所有的議員及支持者開過好幾次會，結論就是力挺張善政」。至於如何爭取年輕選票，張善政信心十足表示，年輕人也不像大家認為的迷信於某個政黨，只要我們端出牛肉政策，年輕人一定會被吸引。