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為「解凍格陵蘭」遠征隊加油　張善政允未來以市府資源挹注企業

▲桃園市長參選人張善政為「解凍格陵蘭」台灣遠征隊授旗加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長參選人張善政為「解凍格陵蘭」台灣遠征隊授旗加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（15日）參訪美妝企業歐萊德公司，為即將出發前往及第執行「解凍格陵蘭」之台灣遠征隊加油打氣，張善政表示，歐萊德透過SGS確認是全球第一個達成零碳排的美妝企業，也是桃園的驕傲；桃園市政府是全台工業產業第一的城市，工業基礎非常龐大。若能當選將會挹注資源讓企業在零碳排過程中可以走的更快更順。

張善政今天上午參訪位於龍潭區的美妝企業歐萊德公司，他指出，歐萊德透過SGS確認是全球第一個達成零碳排的美妝企業，不僅是龍潭的驕傲，更是桃園的驕傲，也是台灣的驕傲。綠建築總部幾年來無私無償開放給即將進入社會的畢業生與企業參訪，對推廣環境教育不遺餘力，善盡企業社會責任，能有機會拜訪這座綠建築，感覺格外興奮。

▲桃園市長參選人張善政仔細觀看地球儀上格陵蘭位置，並對解凍遠征隊打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長參選人張善政仔細觀看地球儀上格陵蘭位置，並對解凍遠征隊打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，早年在龍潭渴望園區Google雲端資料中心工作，也在建築物屋頂裝設太陽能板，催生過綠建築認證，知道認證過程並不簡單，裡面的細節如果沒有很大的決心，要把每一個國際認證細節都走過不是件小事。得知歐萊德有一支「解凍格陵蘭」台灣遠征隊要前往格林蘭了解地球暖化問題，要在當地以零碳排為目標生活20多天，覺得很有意義，所以特地前來加油打氣，希望他們能記錄這趟遠征過程經歷，這樣的經歷對台灣環境教育會是個很好的教材。

張善政強調，桃園市是全台工業產業第一的城市，工業基礎非常龐大，目前產業的共識是如何降低碳排或零碳排以符合國際規範，歐萊德的經驗相當寶貴，希望未來歐萊德的經驗能分享給其他企業。從市政府角度來看，企業轉型升級階段需要知道KNOWHOW，未來會結合像歐萊德這樣零碳排企業共同推廣，企業會有成本考量，桃園市政府會挹注些資源，讓企業在過程中可以走的更快更順。

歐萊德創辦人葛望平透過遠征團隊會到格林蘭拍攝環保紀錄片，作為一個環境教育的一個教材，透過鏡頭記錄地球上所見環境變遷帶來影響，還有對當地居民的影響。張善政認為，我們堅定的相信，如果一個人的力量匯集成一個團體的力量，那我們就有機會改變這個世界。

張善政接受聯訪時，媒體詢問會不會期待與林智堅見面同框？

張善政認為，不會說特意去安排，但我覺得將來在競選過程中，意外的同框或不經意同框的機會是有的，會以平常心去面對，也會給予彼此祝福。

媒體還追問，對於最新一期YAHOO民調結果顯示你勝過對手林智堅50多個百分點，對民調結果如何看待？

張善政說，民調隨時都在變，贏的話也不要太高興，萬一碰到民調數字比較低，就要勉勵自己更努力，還是會以平常心看待。

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