普丁攻烏賠上5萬大軍　兵力折損逾3成！他驚曝：烏克蘭要收復失土

▲至台灣時間18日，俄烏戰爭已進入第145天。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏戰爭自2月24日至今將近5個月。英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）表示，俄羅斯目前已有5萬名官兵因攻打烏克蘭死亡或受傷，損失了將近3分之1的兵力，普丁的計畫已經徹底失敗，烏克蘭人有信心能收復失土。英軍情報稱，俄方正調動增援，以加強烏南佔領區的防御。

綜合路透與《太陽報》報導，英國國防參謀長、海軍上將拉達金表示，根據詳細評估顯示，俄羅斯總統普丁的計畫已經徹底失敗，現今俄軍如此虛弱，烏克蘭人越來越有信心能收復所有舊有邊界的國土，「他們非常清楚，他們計畫要恢復烏克蘭的整個領土。」

▲英國防參謀長認為，俄羅斯已折損3分之1的戰力。圖為烏克蘭中部城市克列緬丘格一座購物中心慘遭俄軍飛彈襲擊。（圖／路透）

拉達金說，「他們（烏方）看到的是一個正在掙扎的俄羅斯，我們評估的俄羅斯已經失去了超過30％以上的地面作戰能力。這實際上意味著5萬名俄羅斯士兵死亡或受傷，近1700輛俄軍坦克、近4000輛裝甲戰車被毀。」他認為，俄羅斯企圖分裂和削弱西方聯盟，並挑戰世界秩序的野心都失敗了，芬蘭與瑞典還將加入北約。

英國國防部17日在官方推特帳號例行公布一份俄烏情報。英軍指出，俄羅斯正在其佔領的烏克蘭南部地區加強防禦陣地，俄方增援行動包含加強在馬力波（Mariupol）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）之間的防禦庫存供應，以及人力與設備的調派。另外，在東南部梅利托波爾（Melitopol）的俄軍也正在加強安全措施。

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