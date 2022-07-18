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斯里蘭卡「經濟崩潰」致命傷曝光　BBC點名亞洲4國恐步後塵

▲▼斯里蘭卡民眾憤怒包圍並闖入總理辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡深陷獨立以來最嚴重經濟危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

BBC於18日以「斯里蘭卡危機對其他亞洲國家是一個警告」為題撰文指出，斯里蘭卡深陷入前所未有的經濟危機，外界主要歸咎於政策錯誤及疫情衝擊，也有專家直指「最大債主」北京所犯下的錯誤。令人擔憂的是，其他亞洲開發中國家似乎也正走在類似道路上，包括寮國、巴基斯坦、馬爾地夫及孟加拉。

BBC報導，斯里蘭卡累積多年巨額債務，6月成為印太地區20年來第一個外債違約國家，官員正與國際貨幣基金（IMF）協調30億美元援助，卻因國內政治動盪而陷入僵局。該國通膨率飆升約50%，食品價格比1年前上漲80%，貨幣盧比（rupee）大幅貶值，外匯存底耗盡，難以進口關鍵物資，包括食物、燃料及藥品。

斯里蘭卡經濟困頓引發大規模示威，也促使前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃亡下台，政權崩潰。許多人指責，拉賈帕克薩推出災難性政策，錯誤處理經濟，後果又因疫情而惡化。

NGO國際危機組織（ICG）研究員基南（Alan Keenan）也指出，在斯里蘭卡危機中，北京的錯誤在於「鼓勵且支持昂貴的基礎建設計畫，卻沒有生產重大經濟回報」，「他們積極支持執政的拉賈帕克薩家族及其政策……這些政策失敗是斯里蘭卡經濟崩潰的核心，除非透過憲法改革，以及更民主的政治文化補救，否則不太可能逃脫現在的夢魘。」

▲▼斯里蘭卡警方使用催淚瓦斯驅散科倫坡總統官邸附近的示威者。（圖／路透）

▲BBC指出，亞洲許多開發中國家，恐怕也步上斯里蘭卡的後塵。（圖／路透）

IMF總裁格奧爾耶基娃（Kristalina Georgieva）16日表示，其他國家也可能面臨類似風險，尤其擁有高額債務、政策空間卻有限的國家，恐怕面臨更大壓力。

BBC也指出，食品及能源價格上升，正在威脅受疫情重創的世界經濟。尤其，開發中國家多年以來大舉借貸，經濟基礎卻很薄弱，在面臨全球衝擊時反而更加脆弱。中國一直是多個亞洲開發中國家的主要債權方，能以關鍵方式控制這些國家的命運，但北京的貸款條件、可能如何進行債務重組，外界基本上都不清楚。

▲▼2020年12月，中國雲南省的中老鐵路普洱站建設工地，標語寫著「把中老鐵路建成一帶一路，中老友誼的標誌性工程」。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年12月，中國雲南省的中老鐵路普洱站建設工地。中老鐵路連接中國雲南昆明與寮國（老撾）首都萬象，已於2021年通車。（圖／達志影像／美聯社）

【寮國】

寮國人口750多萬，其中約1/3生活貧困，該國近幾月面臨外債違約風險，烏俄戰爭導致油價上漲，進一步推高食品價格，貨幣基普（kip）也持續貶值，今年兌美元匯率已下跌逾1/3。但是，寮國已經負債累累，難以償還債務，或者購買燃料等進口物資，加油站出現長長排隊人龍，一些家庭根本無力支付帳單。

寮國近年向中國借了巨額貸款，投入鐵路及水力發電廠等大型建設，官員接受中國《新華社》採訪時說，光是過去一年，北京就承接813項計畫，總價值超過160億美元。世界銀行指出，寮國公共債務在2021年達到國內生產毛額（GDP）88%，近一半債務的債權人都是中國，如今每年必須償還的外債估計13億美元，與外匯存底差不多，償債能力備受考驗。

國際債券信用評分公司穆迪（Moody's Investors Service）6月把寮國信用評價下修至「垃圾」等級。專家指出，寮國共產主義的人民革命黨（LPRP）自1970年代執政至今，多年以來經濟管理不善，是陷入困境的原因之一。但穆迪分析（Moody's Analytics）認為，寮國與中國貿易成長、出口水力發電能源，皆為正向發展，還有轉圜餘地。

▲▼巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）。（圖／路透）

▲巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）市場攤販。（圖／路透）

【巴基斯坦】

巴基斯坦6月通膨率來到21.3%，成為13年以來最高，與去年8月相比，外匯存底幾乎減少一半。政府5月停止燃料補助後，汽油價格已經上漲約90%，官員正與IMF協商恢復援助計畫，同時試圖縮減政府收入及開支之間的差距，換取更多經濟援助。

前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）遭到罷黜，部分原因也與國家經濟危機有關。6月，一名政府高官甚至要求民眾少喝茶，以減輕進口物資開銷。根據報導，在巴基斯坦的債務之中，超過1/4債權方都是北京。

【馬爾地夫】

馬爾地夫近年公共債務不斷增長，如今已遠遠超出GDP的100%。如同該國及斯里蘭卡一樣嚴重依賴觀光業的國家，往往擁有更高的公共債務比例，但世界銀行指出，馬爾地夫特別容易受到高油價成本的影響，因為國家經濟不夠多元。

美國投資銀行摩根大通（JPMorgan）預估，馬爾地夫將在2023年底前，面臨債務違約風險。

【孟加拉】

孟加拉5月通膨率達到7.42%，創下8年新高，隨著外匯存底減少，政府迅速採取行動，限制非必要物資進口，鬆綁數百萬海外移民的匯款規定，並且減少官員海外出訪。

美國金融服務公司標準普爾（S&P Global Ratings）主權分析師金英譚（Kim Eng Tan，音譯）表示，「像是孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡，這些經常出現財務赤字的經濟體，政府增加補貼時，往往面臨嚴重阻力。巴基斯坦和斯里蘭卡已向IMF及其他政府尋求財務協助，孟加拉也重新安排政府支出的優先順序，並且限制消費活動。」

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