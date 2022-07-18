俄前總統警告：別動克里米亞！　否則將迎「審判日」後果慘烈

▲俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席的麥維德夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯前總統麥維德夫17日警告，烏克蘭與西方大國若拒絕承認俄國對克里米亞的控制權，等於對俄羅斯構成系統性的威脅，任何對該地區的外部攻擊，都將引發「審判日」回應。

根據《路透社》報導，麥維德夫（Dmitry Medvedev）對西方國家態度一向強硬，他17日警告，如果克里米亞遭到外部武力攻擊，「那麼『審判日』將非常迅速到來，後果將非常慘烈且無處可躲。」在此之前，他也曾警告美國，在烏俄戰爭中試圖懲罰俄羅斯這樣的擁核大國是很危險的，可能會波及到全人類社會。

《國際文傳電訊社》報導指出，麥維德夫17日表示，「如果任何其他國家，無論是烏克蘭還是北約國家，認為克里米亞不是俄羅斯的，那麼對我們就是一個系統性威脅。」俄羅斯在2014年兼併位於烏克蘭南部、靠近黑海的克里米亞半島，並持續支持烏克蘭東部親俄的分離主義武裝份子。

烏克蘭官員16日才暗示，克里米亞克能會成為美援「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統的攻擊目標，且全世界大多數國家仍然認為克里米亞是烏克蘭的一部份，「俄羅斯從克里米亞與黑海對烏克蘭領土進行攻擊，所以這些也都是合理的目標。」