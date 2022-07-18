烏克蘭60多名官員通敵　澤倫斯基氣炸開除國安局長、總檢察長

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ） 因大量官員叛國，怒開除2高官。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）17日宣布將國安局長、總檢察長2名最高層級官員解職，因為他們執掌的政府單位中有超過60名官員滯留在「被俄軍佔領區」從事「反烏克蘭」工作，下屬涉嫌通敵叛國，首長的領導力也受到質疑。

根據CNN報導，被開除的分別是烏克蘭國家安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）與總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova），其中巴卡諾夫更是澤倫斯基的長期助手。澤倫斯基17日表示，「截止今天，共有651宗刑事訴訟涉及檢察官辦公室、審前調查機構以及其他執法機構僱員的叛國與通敵活動。」

澤倫斯基強調，尤其是檢察官辦公室與國家安全局的60多名官員現仍留在被俄軍佔領的領土上「對抗烏克蘭」，如此大量危害國安基礎的犯罪，再加上發現烏克蘭安全部隊與俄羅斯特種部隊之間的聯繫，顯示出對於相關領導層的嚴重質疑，「而每一個質疑都會得到正確解答。」

澤倫斯基提到，過去克里米亞的前SBU地區負責人也因涉嫌叛國罪被捕，所有一起參與為俄羅斯謀利的犯罪人員也將被追究責任，「這是關於向敵人傳遞機密，以及其他與俄軍特種部隊合作的事實。」烏南的SBU高官被指責為俄羅斯在入侵一周內輕鬆佔領南部大片地區的罪魁禍首。澤倫斯基稱，對於執法官員的審視調查已有初步成果，未來還會有進一步的行動。

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