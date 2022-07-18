英前首相：烏俄戰爭表明「西方失去主導權」　中國崛起成超級大國

▲前英國首相布萊爾（Tony Blair）表示，烏俄戰爭表明，隨著中國的崛起，西方將失去主導地位。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今將滿5個月。英國前首相布萊爾（Tony Blair）表示，烏俄戰爭表明，西方的主導地位正在結束，中國在幾世紀以來的最重要轉捩點上，轉而與俄羅斯合作，隨之崛起為超級大國。

根據路透17日報導，布萊爾在倫敦舉辦的一場支持歐美同盟的論壇上表示，世界正處於一個可與二戰結束或蘇聯解體相比擬的「歷史轉折點」，但這一次，西方顯然沒有占上風。他以「烏克蘭戰事之後，西方的領導地位將有何種教訓？」作為演講題目並指出，「西方的政治與經濟主導地位即將結束。」

布萊爾認為，世界將至少成為兩極化，或可能是多極化的，而「本世紀最大的地緣政治變化將來自中國，而不是俄羅斯。」俄羅斯總統普丁指責西方試圖透過制裁孤立俄國經濟，挑起經濟戰。克里姆林宮稱，俄羅斯將轉向中國與印度等大國。布萊爾說，烏俄戰爭表明了西方不能指望中國會以「我們認為合理的方式」行事。

1979年，中國的經濟規模還不及義大利，但在開放外國投資並引入市場改革後，中國已成國全球第二大經濟體，有預測稱，中國經濟將在10年內超車美國，並在人工智慧、再生醫學與導電聚合物等技術方面佔領先地位。

曾於1997年至2007年間擔任英國首相的布萊爾表示，中國成為超級大國是自然且合理的，而西方在軍事上不應該被中國超趕，「我們應該增加國防預算，保持軍事優勢。美國與其盟友應該具備足夠優勢，以便在所有地區應對任何可能發生的各類型衝突。」

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