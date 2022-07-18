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英國防參謀長稱「俄羅斯政權穩定」　猜普丁重病命危只是一廂情願

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲英國國防參謀長表示，俄羅斯政權穩定，關於普丁健康惡化的傳聞只是「一廂情願」的猜測。（圖／路透）

文／中央社倫敦17日綜合外電報導

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）駁斥有關俄羅斯總統普丁健康惡化或可能遭暗殺的傳聞，稱這些都是「一廂情願」的猜測。

就在保守黨選擇首相強生（Boris Johnson）的繼任者時，這位海軍上將也表示，英國下一任領袖應該要知道，俄羅斯對英國構成「最大的威脅」，其挑戰將持續數十年。

拉達金在英國廣播公司（BBC）今天播出的電視訪問節目中談到普丁時說：「有些評論說他身體不好，或肯定有人會暗殺他或將他除掉，我認為這些是一廂情願的想法。」

拉達金說：「身為軍事專業人士，我們看到俄羅斯有一個相對穩定的政權。普丁總統一直能夠壓制任何反對派，我們看到的是一個投資於普丁的統治集團，因此高層沒有人有動力去挑戰普丁。

▲▼英國國防參謀總長拉達金（Tony Radakin）。（圖／達志影像／newscom）

▲英國國防參謀總長拉達金（Tony Radakin）認為，雖然俄軍在烏克蘭折損兵力，但俄羅斯仍是需要戒備的核武大國。（圖／達志影像／newscom）

拉達金說，俄羅斯地面部隊在烏克蘭戰爭遭受挫折後，現在構成的威脅可能較小。他估計，這次入侵已造成俄羅斯5萬名官兵傷亡，近1700輛戰車以及約4000輛裝甲戰鬥車輛被摧毀。

「不過俄羅斯仍是個核武大國。它擁有網路能力，擁有太空能力，且擁有特定的水下計劃，因此它能威脅到讓訊息得以在全球傳輸的海底電纜。」

拉達金說，強生的繼任者於9月6日就任時，他或她聽取軍事簡報時，烏克蘭將占首要地位。「然後我們必須提醒首相，英國是核武大國，負有非同尋常的責任，這是為新任首相提供指點的一部分。」

拉達金也被問及BBC一項調查報導，指10年前英國精銳的空勤特種部隊（SAS）突擊隊員在一些可疑的情況下先後殺害至少54名阿富汗平民，但軍方指揮系統隱瞞了這些事。

他說，憲兵已確定「那件事沒發生」，但若出現具體新證據，他們會再次調查。

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