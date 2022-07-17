快訊／民進黨18縣市長參選人首同台　競選口號藏2關鍵字

記者呂晏慈／台北報導

迎戰九合一大選，民進黨全國黨代表大會今（17日）登場，18名縣市首長參選人首度同台，並以動畫秀出各自的競選口號，台北市長參選人陳時中喊出「把事做好，台北值得更好」、新北市長參選人林佳龍訴求「新北大翻新」、桃園市長參選人林智堅以「年輕桃園，堅定向前」口號爭取選民認同，值得注意的是，多個縣市參選人訴求藏著「好」及「新」，成為另類的關鍵字。

▲民進黨主席、總統蔡英文出席全代會 。（圖／記者李毓康攝）

民進黨表示，年底九合一大選將至，民進黨推出的縣市長候選人已陸續就位，「中央地方會做事戰隊」在全代會首度同台造勢，展現要為台灣「顧好未來」的決心。

在今天全代會造勢橋段，民進黨透過大螢幕曝光18位縣市首長參選人競選主軸，其中，陳時中喊出「把事做好，台北值得更好」，林佳龍訴求「新北大翻新」，林智堅提出「年輕桃園，堅定向前」，台中市長參選人蔡其昌拋出「行動派」競選主軸，宜蘭縣長參選人江聰淵提出「前進吧宜蘭」，基隆市長參選人蔡適應喊出「接棒基隆，延續光榮」，新竹市長參選人沈慧虹提出「新竹會紅，讓專業的來」，苗栗縣長參選人徐定禎訴求「轉虧為盈，改變成禎」，彰化縣長參選人黃秀芳提出「幸福芳城市」。

此外，嘉義市長參選人李俊俋拋出「嘉義不一樣」競選口號，南投縣長蔡培慧訴求「翻轉南投，南投升級」，雲林縣長參選人劉建國喊出「爭氣雲林」，屏東縣長參選人周春米提出「屏東向前，希望城市」，花蓮縣長參選人Kolas Yotaka提出「榮耀花蓮，讓花蓮驚艷」口號，台東縣長參選人劉櫂豪提出「新台東，新縣長」競選口號。

另外，爭取連任的台南市長黃偉哲訴求「做得更好，過得更好」，高雄市長陳其邁拋出「兩年當四年，高雄動起來」，嘉義縣長翁章梁也喊出「嘉義農工大縣」。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌率黨籍縣市首長及參選人亮相。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文參與民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）





▲行政院長蘇貞昌在全代會上進行政績說明。（圖／記者李毓康攝）