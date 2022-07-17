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兒遭綁毆打哀號！慈母急領79萬救人　警筆談「相信我」逮車手


記者張君豪／台北報導

6月22日中午12時，士林警分局芝山岩派出所接獲轄區華南銀行天母分行來電，行員發現徐姓婦人（64歲）臨櫃提領新台幣79萬元，過程中行員發現徐女神色慌張疑似遭到詐騙，請求警方到場協助。士林分局芝山岩所警員柯正峰、謝易君到場後，發現歹徒正在與徐女通電，警方研判徐婦應遭詐騙；詐騙集團向婦人佯稱其兒子因替人作保無法還款，遭囚禁拷打，電話一頭並傳出陣陣哀嚎，徐女內心焦慮不已、才會誤判情勢著急領款救出家人。

▲徐姓婦人因詐騙電話臨櫃提領79萬，警方將計就計埋伏逮捕車手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲徐姓婦人因詐騙電話臨櫃提領79萬，警方將計就計埋伏逮捕車手。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

▲徐姓婦人因詐騙電話臨櫃提領79萬，警方將計就計埋伏逮捕車手。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙集團並要求婦人不能掛斷電話，表示會隨時監控婦人行蹤。警員立即以紙張書寫文字與婦人保持溝通，警方不斷安撫婦人外，並請婦人配合詐騙集團指示交付款項。

轄區士林警分局芝山岩派出所立刻調動線上警網佈署埋伏交款地點，雙方約定當天13時在天母忠誠公園內交款，張姓詐騙車手（23歲）現身立刻遭埋伏警方包圍逮捕、並當場查扣剛到場的79萬元贓款。

▲徐姓婦人因詐騙電話臨櫃提領79萬，警方將計就計埋伏逮捕車手。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方調查，張姓車手遠從苗栗搭高鐵到板橋站後，再搭計程車到現場，詐騙集團原以為持續與被害人通話擾亂思緒，應可順利騙得鉅款，未料卻中了警方埋伏。張姓車手落網後辯稱自己是收貨員，接受他人委託才會到場取款，否認自己是詐騙集團車手，也拒絕供出委託者資訊，訊後不但遭警方依詐欺罪移送士林地檢署偵辦，當天也遭檢察官聲押獲准。

警方呼籲，近期詐騙猖獗，接獲不明來電請勿慌張，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免落入詐騙集團陷阱。

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