兒遭綁毆打哀號！慈母急領79萬救人　警筆談「相信我」逮車手



記者張君豪／台北報導

6月22日中午12時，士林警分局芝山岩派出所接獲轄區華南銀行天母分行來電，行員發現徐姓婦人（64歲）臨櫃提領新台幣79萬元，過程中行員發現徐女神色慌張疑似遭到詐騙，請求警方到場協助。士林分局芝山岩所警員柯正峰、謝易君到場後，發現歹徒正在與徐女通電，警方研判徐婦應遭詐騙；詐騙集團向婦人佯稱其兒子因替人作保無法還款，遭囚禁拷打，電話一頭並傳出陣陣哀嚎，徐女內心焦慮不已、才會誤判情勢著急領款救出家人。

▲徐姓婦人因詐騙電話臨櫃提領79萬，警方將計就計埋伏逮捕車手。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）



詐騙集團並要求婦人不能掛斷電話，表示會隨時監控婦人行蹤。警員立即以紙張書寫文字與婦人保持溝通，警方不斷安撫婦人外，並請婦人配合詐騙集團指示交付款項。