煙灰吞沒整條路！高雄廟會遶境300m鞭炮炸焦路面　高市出手罰了

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區昨天一間宮廟舉行大型廟會活動，行經左營國中文川路跟曾子路時，沿路燃放2、300公尺長的鞭炮，大量煙灰瞬間淹沒道路，造成空氣汙染。對此，高雄市環保局將依違反空氣污染防制法32條舉發，裁處1200-10萬元罰鍰；另外，汙染路面部分，也將依違反廢清法27條舉發，裁處1200-6000元罰鍰。

▲煙灰吞沒整條路！高雄廟會遶境狂放百米鞭炮，炸焦路面。（圖／高雄市環保局提供）

左營一間宮廟昨下午進行大型廟會活動，遶境隊伍浩浩蕩蕩、人龍蔓延，並沿路施放大量鞭炮，長達2、300公尺。但燃放鞭炮時，大量煙灰湧出，不僅造成空氣汙染，也把路面炸出焦黑痕跡，引發周遭民眾不滿。

▲煙灰吞沒整條路！高雄廟會遶境百米鞭炮炸焦路面。（圖／高雄市環保局提供）

警方表示，昨日廟會遶境活動有申請路權，現場安排警力勤務，疏導交通及維護秩序，至於燃放鞭炮一事，環保局和消防局均在場，已依權責查處。

高雄市環保局表示，該案燃放鞭炮產生粒狀物部分，將以違反空氣污染防制法32條舉發，裁處1200-10萬元罰鍰。至於炸黑地面部分，環保局也將依違反廢清法27條污染路面舉發，裁處1200-6000元罰鍰。

環保局進一步指出，廢清法為施放鞭炮污染道路（燻黑），造成路面污染，未妥善處理，違反廢清法第27條裁處金額計為2400元；空污法燃放炮竹煙火產生粒狀污染物違反空污法第32條裁處金額計為2160元；噪音管制法在學校周圍50公尺內燃放炮竹煙火違反噪音管制法第8條裁處金額為3000元，共計本次案件裁處金額為9960元。