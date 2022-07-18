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社會 社會焦點 保障人權

「選美皇后珮珮」竟幫拍片宣傳！非法仲介集團17人栽了

記者吳奕靖／高雄報導

一名越南籍逾期留在台灣的男子阿伸變成了老司機，仲介外籍移工來到台灣從事農物工作，移民署高雄專勤隊盯上後順利抓人，專勤隊發現他還曾經找了目前已經是小網紅、過去也是選美皇后的珮珮來幫忙拍攝宣傳「非法工作管道」。

▲南選美皇后幫站臺宣傳 非法仲介集團17人遭移民署查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲越南選美皇后幫站台宣傳，非法仲介集團17人遭移民署查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

越南籍逾期滯臺人士阿伸(化名)非法仲介外來人口從事農務工作，仲介區域廣泛，從高雄至雲林都有，近期工作集中於雲林地區從事採收高麗菜、玉米、青蔥、施肥及噴灑農藥等勞務。專勤隊人員經埋伏蒐證掌握相關對象，日前將非法仲介阿伸逮捕，陸續查獲7名非法雇主及9名從事農務的非法外來人口，確認他們是「非法仲介農工集團」。

▲南選美皇后幫站臺宣傳 非法仲介集團17人遭移民署查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲非法仲介集團17人遭移民署查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲南選美皇后幫站臺宣傳 非法仲介集團17人遭移民署查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲越南網紅珮珮在越南時曾參加選美皇后比賽得名，在台經營Youtube頻道。（圖／記者吳奕靖翻攝）

阿伸以停留簽證入境後，逾期滯留並於雲林一帶非法從事農工，平均月收入3萬元。在台非法打工一段時間後，阿伸竟開始聯繫在台合法的移工親友，邀約一起非法打工、分擔房租，還擴展版圖到他縣市工作，組成「非法仲介農工集團」。

更誇張的是，阿伸表示自己出身貧困，所以不會向來應徵工作的外籍移工來收取仲介費用，這個消息傳出之後，讓從越南結婚來台、已歸化我國籍的Youtube頻道網紅「選美皇后珮珮」知道後，竟然主動聯繫阿伸並熱心表示願意幫忙拍片宣傳，讓更多人可以加入阿伸的農工團隊，還請到非法雇主到場臨演。

高雄市專勤隊蒐證調查後，將非法仲介集團依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處。高雄市專勤隊隊長趙志成表示，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處新台幣50萬元，意圖營利者更涉及刑事責任。
 

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