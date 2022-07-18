高雄左營廟會變「街頭拳擊場」　分局長親上火線揭真相

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳一段在17日晚間22時「廟會多人疑似推擠，好像要發生暴力衝突」的影片，經過查證畫面地點位於左營，由於警方相當重視廟會治安問題，分局長陳文耀親上火線說明，這是轄區內「馬家一文衡聖帝遶境」廟會即將結束時，在海平路上現場2名互相認識的民眾發生口角、互相推擠。

▲左營廟會發生「口角推擠衝突」，立刻被警方架開 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

陳文耀表示，分局員警都有在現場，當下立即以現場優勢警力拉開並阻隔雙方，馬上結束衝突。雙方雖無打架情事，不過警方仍帶回推擠4人返所了解原因，再依蒐證影片陸續通知其他人員到案說明，全部將依社會秩序維護法裁處。

另外，本次廟會活動申請到22時，但結束時已超過22時，警方現場依道交條例第82條1項1款「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」、3款「利用道路為工作場所」、9款「未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」，共開罰3張；另消防局、環保局亦在現場依權責裁處。

陳文耀強調，有關廟會活動警方都會派遣優勢警力現場維護秩序，另呼籲民眾參加公開活動應心平氣和，尤其宗教活動的核心價值神聖，警方亦不容許有滋事份子在場鬧事，違者絕對依法送辦。