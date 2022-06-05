肉粽「暗黑配料」放這味掀熱議　網：太腥了

▲有網友曝光最暗黑肉粽配料，讓不少網友都不能接受。（示意圖／CTWANT／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

端午節吃粽是不少人期待整年的行程，但就有網友曬出肉粽裡「最不該出現的暗黑配料」，也讓不少網友相當有同感，甚至表示「完全不能接受」、「都是腥味」，引起一番討論。

▲有網友曬出蚵乾，表示這種食材包進肉粽最可怕。（圖／CTWANT ／翻攝自爆廢公社）

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有網友在臉書社團「爆廢公社」中貼文表示，「肉粽內最不該出現的暗黑配料！！蚵乾！！！！破壞了整個肉粽美味的完美平衡！還有魷魚乾也是....」。

▲不少網友都認為這樣粽子太腥。（圖／CTWANT ／翻攝自爆廢公社）

貼文一出讓不少網友相當驚訝，但也有人表示喜愛，「超美味，現在不容易吃到了」、「婆婆家好愛這味，以前都必加蚵乾」、「我阿嬤粽子都有放魷魚乾，阿嬤已經不在了」、「有媽媽的味道，好懷念喔」。

▲魷魚乾也有許多人不能接受。（圖／CTWANT ／翻攝自爆廢公社）

但也有人認為不應該出現這種乾貨海鮮在肉粽中，「隔著螢幕我先吐了」、「好噁心」、「破壞粽子的味道」、「包魷魚好吃耶但蚵仔好像怪怪的」。

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