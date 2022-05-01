「台版史內卜」確診新冠肺炎　寫出超完整染疫康復攻略

圖文／CTWANT
深根台灣遊戲產業多年、被許多台灣玩家戲稱為「台版史內卜」的骨灰級遊戲玩家、產業從業人員陳安薩，於4月26日傳出確診的消息。在歷經一周的休養與治療後，如今身體狀況已經恢復大半。而身為資深遊戲玩家的他，也發揮過往撰寫遊戲攻略的本事，針對民眾確診染疫後，該如何準備哪些東西，特別撰寫了一篇「染疫康復攻略」。
▲陳安薩因為「史內卜」的名號太過響亮，還曾獲邀參與遊戲公司的廣告拍攝。(圖／CTWANT／翻攝自YouTube)
陳安薩於1日在臉書上發文，針對確診後該如何應對一事，撰寫了極其詳盡的攻略。安薩開頭就表示，不管有沒有確診，其實家中都可以常備維他命B、C、D，如果不幸確診的話，可以每天吃來補充對身體有益的維生素。但他也提醒「維他命C很好吃，所以會當零食吃過頭，不要這麼浪費」。
而當民眾快篩出現陽性時，就要趕快去做PCR，做完之後就會把你的資料上傳給政府機關。如果真的不幸確診，你的朋友也會收到政府的通知。安薩表示，身為確診患者的你，最時常被朋友問「怎麼中獎的？」但在疫情如此嚴峻的情況下，要知道自己的感染來源，難度實在太高，安薩也戲稱「靠近確診者，他頭上又不會跳出紅色驚嘆號、也不會跳出『緊急！新冠接受（Yes/ok/accept）』的任務列表。」
如果民眾買不到快篩的話，安薩也建議民眾可以上網找「能開快篩試劑的診所」，掛號後醫生會開給你。但他也提醒民眾「有可能跟我一樣，說要觀察三天，所以白白耗了兩天在家吃苦當吃補，第三天才拿到」。他也是建議民眾，有辦法的話先買一些放在家裡，也有可能家人會用的到。
▲目前坊間的快篩試劑有點難以取得。（示意圖／CTWANT提供）
而在政府收到你的PCR資料之後，如果是陽性反應，會有「居家簡易關懷中心」、「派出所」、「衛生所」以及當初幫你做PCR的醫院會打電話給民眾，這邊可以做些簡單的詢問，但如果有其他問題的話，則必須打1922詢問。
至於在PCR陽性反應後，要被隔離多少天呢？安薩解答「做完PCR隔天開始算，要隔離10天」，假設是1號做PCR，2號開始算隔離10天，11號才解除隔離。解除隔離後也不需要回去做快篩或PCR，直接進入自主健康管理狀態。
至於日常用餐的部分，除了自行在家烹調外，安薩也建議加入常用的外送平台的會員「因為外送真的很貴」，一些日用品可以透過lalamove來協助購買。
而在準備的物品部分，安薩表示，除了前面提到的維他命外，坊間傳聞的普拿疼、伏冒熱飲、止咳化痰或消炎止痛的藥物、感冒藥等藥物，基本上經由安薩的親身體驗後，他認為「都是吃無效的，只能吃心安」。但他仍然建議民眾準備一些「或許你就是少數有用的」。
而真正對於病情有幫助的，安薩認為就是國產的「清冠一號」，他建議民眾如果對清冠一號有需求的話，可以上網找尋能開立清冠一號的「中醫診所」，接著在線上掛號、看診，請中醫師幫忙開立藥物，接著拜託朋友幫忙或是快遞幫忙取要送到家中。
對於清冠一號的效果，安薩表示，他自己吃的第一天沒有任何感覺，但是開始用藥後的24小時就感覺到威能「秀你一臉中華文化的博大精深」。他也建議第一天吃4包比較好，中間間隔4小時為佳。
▲陳安薩所拿到的清冠一號。(圖／CTWANT／陳安薩)
在於確診後症狀的部分，安薩表示，喉嚨痛是最明顯的「很像你的扁桃腺被煎到三分熟放回去」。接下來呼吸也會產生疼痛，尖峰期的2個晚上基本上都會背痛醒，安薩自己吃普拿疼、止痛藥都沒有用。而他的親身經歷是痛苦大概三天，第四天就會好轉，第五天恢復大半，他在網路上看到的其他確診患者狀況跟自己也差不多。
但是他在文末還是解釋，上述所有內容均是他親身經歷後的「個人體驗」，他推測在很多地方應該還是會發生因人而異的差異，建議民眾除了要聆聽專業人士的說法外，也要以自己的體感為主。
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