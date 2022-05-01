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「台版史內卜」確診新冠肺炎　寫出超完整染疫康復攻略

台灣知名骨灰級遊戲玩家陳安薩分享確診後隔離的心得以及相關資訊。（圖／翻攝自陳安薩臉書）

▲台灣知名骨灰級遊戲玩家陳安薩分享確診後隔離的心得以及相關資訊。（圖／CTWANT／翻攝自陳安薩臉書）

圖文／CTWANT 

深根台灣遊戲產業多年、被許多台灣玩家戲稱為「台版史內卜」的骨灰級遊戲玩家、產業從業人員陳安薩，於4月26日傳出確診的消息。在歷經一周的休養與治療後，如今身體狀況已經恢復大半。而身為資深遊戲玩家的他，也發揮過往撰寫遊戲攻略的本事，針對民眾確診染疫後，該如何準備哪些東西，特別撰寫了一篇「染疫康復攻略」。陳安薩因為「史內卜」的名號太過響亮，還曾獲邀參與遊戲公司的廣告拍攝。(圖/翻攝自YouTube)

▲陳安薩因為「史內卜」的名號太過響亮，還曾獲邀參與遊戲公司的廣告拍攝。(圖／CTWANT／翻攝自YouTube)

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陳安薩於1日在臉書上發文，針對確診後該如何應對一事，撰寫了極其詳盡的攻略。安薩開頭就表示，不管有沒有確診，其實家中都可以常備維他命B、C、D，如果不幸確診的話，可以每天吃來補充對身體有益的維生素。但他也提醒「維他命C很好吃，所以會當零食吃過頭，不要這麼浪費」。

而當民眾快篩出現陽性時，就要趕快去做PCR，做完之後就會把你的資料上傳給政府機關。如果真的不幸確診，你的朋友也會收到政府的通知。安薩表示，身為確診患者的你，最時常被朋友問「怎麼中獎的？」但在疫情如此嚴峻的情況下，要知道自己的感染來源，難度實在太高，安薩也戲稱「靠近確診者，他頭上又不會跳出紅色驚嘆號、也不會跳出『緊急！新冠接受（Yes/ok/accept）』的任務列表。」

如果民眾買不到快篩的話，安薩也建議民眾可以上網找「能開快篩試劑的診所」，掛號後醫生會開給你。但他也提醒民眾「有可能跟我一樣，說要觀察三天，所以白白耗了兩天在家吃苦當吃補，第三天才拿到」。他也是建議民眾，有辦法的話先買一些放在家裡，也有可能家人會用的到。目前坊間的快篩試劑有點難以取得。（示意圖／張文玠攝）

▲目前坊間的快篩試劑有點難以取得。（示意圖／CTWANT提供）

而在政府收到你的PCR資料之後，如果是陽性反應，會有「居家簡易關懷中心」、「派出所」、「衛生所」以及當初幫你做PCR的醫院會打電話給民眾，這邊可以做些簡單的詢問，但如果有其他問題的話，則必須打1922詢問。

至於在PCR陽性反應後，要被隔離多少天呢？安薩解答「做完PCR隔天開始算，要隔離10天」，假設是1號做PCR，2號開始算隔離10天，11號才解除隔離。解除隔離後也不需要回去做快篩或PCR，直接進入自主健康管理狀態。

至於日常用餐的部分，除了自行在家烹調外，安薩也建議加入常用的外送平台的會員「因為外送真的很貴」，一些日用品可以透過lalamove來協助購買。

而在準備的物品部分，安薩表示，除了前面提到的維他命外，坊間傳聞的普拿疼、伏冒熱飲、止咳化痰或消炎止痛的藥物、感冒藥等藥物，基本上經由安薩的親身體驗後，他認為「都是吃無效的，只能吃心安」。但他仍然建議民眾準備一些「或許你就是少數有用的」。

而真正對於病情有幫助的，安薩認為就是國產的「清冠一號」，他建議民眾如果對清冠一號有需求的話，可以上網找尋能開立清冠一號的「中醫診所」，接著在線上掛號、看診，請中醫師幫忙開立藥物，接著拜託朋友幫忙或是快遞幫忙取要送到家中。

對於清冠一號的效果，安薩表示，他自己吃的第一天沒有任何感覺，但是開始用藥後的24小時就感覺到威能「秀你一臉中華文化的博大精深」。他也建議第一天吃4包比較好，中間間隔4小時為佳。陳安薩所拿到的清冠一號。(圖/陳安薩提供)

▲陳安薩所拿到的清冠一號。(圖／CTWANT／陳安薩)

在於確診後症狀的部分，安薩表示，喉嚨痛是最明顯的「很像你的扁桃腺被煎到三分熟放回去」。接下來呼吸也會產生疼痛，尖峰期的2個晚上基本上都會背痛醒，安薩自己吃普拿疼、止痛藥都沒有用。而他的親身經歷是痛苦大概三天，第四天就會好轉，第五天恢復大半，他在網路上看到的其他確診患者狀況跟自己也差不多。

但是他在文末還是解釋，上述所有內容均是他親身經歷後的「個人體驗」，他推測在很多地方應該還是會發生因人而異的差異，建議民眾除了要聆聽專業人士的說法外，也要以自己的體感為主。

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