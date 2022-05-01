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新北石門乾華國小深耕食農　9扶輪社打造蚓菜共生農園

▲新北石門乾華國小深耕食農 9扶輪社打造蚓菜共生農園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北石門乾華國小深耕食農，扶輪社打造蚓菜共生農園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

食安一直是近年來全球關心的議題，為了支持推廣「食農教育」，國際扶輪3490地區基隆分區9個扶輪社，針對新北市石門區乾華國小提出「生菜農場建置」計畫，讓孩子們由小紮根學習 ，從認識蔬菜、觀察成長，把食農教育徹底落實在學校教育，打造特色校園。

乾華國小校長張惠玲表示，學校位於濱海山區，交通不便，屬新北市特偏學校，不過學校得天獨厚位處於山區遼闊且自然資源豐富，因此校內有一大片的有機農場，內有茶園、竹林、菜園及網室等農作物栽培區。

張惠玲說，推動食農教育及低碳永續生活環境教育，是永續且長遠的計畫，需要資源的挹注協助才能持續學習，因此特別感謝國際扶輪新北北海岸社社長鄭百善和社區發展委員會主委許玉蘭，來推動建置校園生菜農場計畫，號召基隆分區9個扶輪社一起聯合捐贈經費給學校來建置生菜農場。

▲新北石門乾華國小深耕食農 9扶輪社打造蚓菜共生農園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲石門乾華國小校長張惠玲頒發感謝狀，感謝扶輪社致力推動環保及綠色生活社區共生。

學校主任黃子舜帶領師生共同培育幼苗，採收的有機農作物，學生可以透過洗菜、切菜、製作麵糰、擀麵條、製作配料、然後將生披薩放入爐中手工烤熟，成品大家一起品嘗，尤其是當學生吃到自己生產的食物時，其雀躍興奮之表情，顯示他們是多麼有成就感。

因基隆分區助理總監黃清輝委任主辦社新北北海岸社社長鄭百善代表前往捐贈，鄭百善表示，石門乾華國小校長張惠玲到任後，推動學童以多元化發展學習為目標，學校有新北市英速魔法學院、有機農場、校園露營區、書香圖書館等設施，由於乾華學校屬於偏鄉小學、在學校資源有限情況下，張校長仍致力發展乾華成為特色小學。

乾華國小校長張惠玲也特別製作感謝狀，感謝扶輪社致力推動環保及綠色生活社區共生，由於防疫期間特由新北北海岸扶輪社鄭百善社長代為領取感謝狀，感謝國際扶輪3490地區助理總監黃清輝團隊與基隆分區九社基隆扶輪社、基隆南區扶輪社、基隆東區扶輪社、基隆東南扶輪社、基隆西北扶輪社、基隆中區扶輪社、新北北海岸扶輪社、基隆永昌扶輪社、新北瑞芳扶輪社。

▲新北石門乾華國小深耕食農 9扶輪社打造蚓菜共生農園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北石門乾華國小深耕食農 9扶輪社打造蚓菜共生農園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北石門乾華國小深耕食農 9扶輪社打造蚓菜共生農園。（圖／記者郭世賢翻攝）

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