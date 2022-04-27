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熱心公益！　台南南區扶輪社捐贈南消六大隊搶救裝備

▲台南市消防局舉行台南南區扶輪社捐贈搶救裝備儀式，由台南南區扶輪社社長李瑞祺代表出席，並由第六救災救護大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉行台南南區扶輪社捐贈搶救裝備儀式，由台南南區扶輪社社長李瑞祺代表出席，並由第六救災救護大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局27日下午5時許，於台南市消防局第六救災救護大隊，舉行台南南區扶輪社捐贈消防局搶救裝備儀式，由台南南區扶輪社社長李瑞祺代表出席，並由消防局第六救災救護大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀，以感謝台南南區扶輪社善行義舉。


台南南區扶輪社熱心公益，愛心捐贈不落人後，曾經贊助台南市公益團體弱勢家庭兒少課後照顧服務計畫、獎助學金及大光國小成立創鼓隊及增購電腦，也曾捐贈過1輛身障交通車給公益團體，2022年度捐贈1座正壓篩檢站予台南市安南區安南醫院。

▲台南市消防局舉行台南南區扶輪社捐贈搶救裝備儀式，由台南南區扶輪社社長李瑞祺代表出席，並由第六救災救護大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南南區扶輪社社友王聖雄在因緣際會下，得知台南市消防局第六救災救護大隊急需要汰換搶救裝備，體認消防救災人員一直致力於提昇大台南地區救災能力，二話不說號召台南南區扶輪社社長及社友們慷慨解囊，立即購置碳纖維氣瓶12支、手提式探照燈4組及儲存救災資料之外接硬碟1顆，贈予第六救災救護大隊，著實提升大隊之指揮救災能量，增加救援效率。

消防局局長李明峯表示，感謝台南南區扶輪社認同台南市消防局，願意捐贈給第六大隊搶救裝備。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝台南南區扶輪社對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了大隊指揮搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

▲台南市消防局舉行台南南區扶輪社捐贈搶救裝備儀式，由台南南區扶輪社社長李瑞祺代表出席，並由第六救災救護大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六大隊大隊長邱淵明表示，捐贈之氣瓶及手提式探照燈，除了平時可供執行火場救災勤務外，遇有夜間災害時，手提式探照燈還肩負現場照明功能，使救災人員順利展開救援工作；此外，大容量4TB外接硬碟更提供各式災害現場影片、照片等資料儲存，以利災後大隊滾動式檢討及情境模擬訓練用。此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。

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