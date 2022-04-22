　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化+84！4縣市社團聯誼累計76確診　4餐廳吃飯...宜蘭合歡山旅遊

▲彰化4月22日疫情。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化4月22日疫情。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣這2天確診案例累計攀升到84例，來自台北、台中、南投及彰化的獅子會、扶輪社、扶青社等社團跨社聯誼群聚鏈持續狂燒，至今已經有76人確診，其間有到過4家餐廳、還有到過合歡山及宜蘭旅遊，是屬於大群聚，目前正在針對和美鎮大中華美食館大型婚宴，擴大在疫調中。

▲彰化4月22日疫情。（圖／彰化縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府今天公布最今8處足跡，和美鎮大中華美食館台灣廳、爭鮮PLUS彰化店、芸彰牧場台灣牛料理員林店、鹿港世界健身中心、築間幸福鍋物彰化華山店、石二鍋彰化家樂福店及秀水鶴鳴社區。

跨社聯誼群聚鏈，依據彰化縣衛生局疫調，確診個案有31人確診，接觸者確診也有45人，合計有76人，與確診者足跡重疊的學校部分有15人、家戶11人、職場25人、社區11人。

▲彰化4月22日疫情。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美指出， 4月15日在和美鎮大中華美食館台灣廳，當天有跨縣市社團聯誼、政府機關群聚集，其他社交活動，目前已知在婚宴餐廳內當天席開40-50桌，已有9人確診，而且分屬在其他桌次用餐，衛生局正在針對餐廳內的婚宴群聚疫調中。

▲大中華美食餐廳清消。（圖／翻攝自大中華美食餐廳）

▲餐廳清消完成。（圖／翻攝自大中華美食餐廳）

大中華國際美食館稍早也在臉書貼文指出，4/21接獲衛生局通報4/17(上周日)後棟台灣廳有確診者足跡，大中華今日已安排全面消毒，大中華分前棟與後棟，前後棟入口處不同，且前棟與後棟中間無相連，4/17後該宴會廳也無再接待下一組客人，當日服務同仁也全程配戴口罩，也為了避免客人實聯制&測量體溫消毒會與收禮區擠在一起，也將設備拉到轉角入口處，目前10餘名工作人員採檢已知全部陰性。

▲彰化4月22日疫情。（圖／彰化縣政府提供）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
百名網紅捲假鞋風波　她霸氣「我眼瞎不解釋」備百萬直接退款
兒要洗澡釀屎尿瀑布　台中囂張管委嗆：不會淹到11樓
金融股3家股東會紀念品揭曉！　中信金送這個最紓壓
快訊／徐凱希確診！　暫停所有工作
台鐵新竹站7人確診！　售票員、剪票員都染疫
「確診賠2萬」防疫保單快沒了！　將停止紙本收件
藝人確診再+1！　他看完阿妹「過9天收到簡訊」PCR陽性
快訊／本土+3766「全台22縣市都有」　新北增1325最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚起全台有雨　「1區雨勢最猛」放晴時間曝！估7天後可能有颱風

北市中學生下周免到校　27所高中分科模擬考延到5月初

【廣編】來臺東暢快一夏！514至528「2022東浪嘉年華」登場

開直播「為何不早點確診」被罵爆　南投師9度道歉...還是GG了

阿翰「九天玄女片」紅爆...他看完卻沒笑　網推爆這1點：很恭喜

台鐵新竹站爆7員工確診！多人是第一線需接觸旅客　市府說話了

北榮桃園分院護理師確診　匡列採檢140人結果出爐

台鐵新竹站爆群聚染疫！售票員、剪票員7人確診　最近上班日曝

台東縣宣布自25日起　暫停國小及幼兒園校外教學及跨校活動

台南啟動洽公集中窗口服務　疫調詳細足跡可上網查詢

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

今晚起全台有雨　「1區雨勢最猛」放晴時間曝！估7天後可能有颱風

北市中學生下周免到校　27所高中分科模擬考延到5月初

【廣編】來臺東暢快一夏！514至528「2022東浪嘉年華」登場

開直播「為何不早點確診」被罵爆　南投師9度道歉...還是GG了

阿翰「九天玄女片」紅爆...他看完卻沒笑　網推爆這1點：很恭喜

台鐵新竹站爆7員工確診！多人是第一線需接觸旅客　市府說話了

北榮桃園分院護理師確診　匡列採檢140人結果出爐

台鐵新竹站爆群聚染疫！售票員、剪票員7人確診　最近上班日曝

台東縣宣布自25日起　暫停國小及幼兒園校外教學及跨校活動

台南啟動洽公集中窗口服務　疫調詳細足跡可上網查詢

四川、河北省委書記「60後」接棒　中共二十大前密集調整人事

美廉社母親節抽黃金元寶、iPhone 13！超市推飯店名菜主打在家過節

臉蛋一直緊緻不起來？很可能是頭皮沒有好好養護

《頭七》Selina驚見一家四口樹上慘死！　現場「好兄弟都來關心」

3名女大生洗澡「被室友偷拍傳男友」！淪多P意淫對象　淫聊對話曝

他買進南科透天15個月加700萬賣　網譙翻「怎麼不去搶！」

Netflix股價崩跌35%！　謝金河：去槓桿化效應「很多大型科技企業倒下不起」

王臻明／比北約東擴更危險！普丁引戰反加速東歐依賴美

今晚起全台有雨　「1區雨勢最猛」放晴時間曝！估7天後可能有颱風

林哲瑄美技又敲安　張進德招待一周星巴克

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」

北市國小因家長請假難未採線上演練

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

快訊／傳今日本土飆破3700例！　陳時中14:00說明

新冠流感化　專家：1類人免匡列居隔

快訊／北北基桃花高「高風險6縣市」醫院暫緩探病

快訊／桃市+500新增確診個案　鄭文燦下午說明

更多熱門

相關新聞

即／台中爆增183！大甲媽遶境再+3

即／台中爆增183！大甲媽遶境再+3

台中市今（22）日新增183例本土確診個案，當中包括2名員警，包括東勢、太平分局各一人。大甲媽祖遶境新增3例，逢甲校友會群聚新增4例，累計10例；阿妹演唱會新增7例，累計39例。

台南+71　大遠百、新光三越、迪卡儂入列

台南+71　大遠百、新光三越、迪卡儂入列

雲林+48！　斗南鎮親友聚餐1傳9

雲林+48！　斗南鎮親友聚餐1傳9

台東今日+35　台東市小吃部　酒吧傳染鏈擴大

台東今日+35　台東市小吃部　酒吧傳染鏈擴大

即／南投+9！國小師聽阿妹確診　傳染11歲生全校停課

即／南投+9！國小師聽阿妹確診　傳染11歲生全校停課

關鍵字：

彰化獅子會扶輪社扶青社確診和美

讀者迴響

熱門新聞

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

北市國小因家長請假難未採線上演練

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面