彰化+84！4縣市社團聯誼累計76確診　4餐廳吃飯...宜蘭合歡山旅遊

▲彰化4月22日疫情。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣這2天確診案例累計攀升到84例，來自台北、台中、南投及彰化的獅子會、扶輪社、扶青社等社團跨社聯誼群聚鏈持續狂燒，至今已經有76人確診，其間有到過4家餐廳、還有到過合歡山及宜蘭旅遊，是屬於大群聚，目前正在針對和美鎮大中華美食館大型婚宴，擴大在疫調中。

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縣府今天公布最今8處足跡，和美鎮大中華美食館台灣廳、爭鮮PLUS彰化店、芸彰牧場台灣牛料理員林店、鹿港世界健身中心、築間幸福鍋物彰化華山店、石二鍋彰化家樂福店及秀水鶴鳴社區。

跨社聯誼群聚鏈，依據彰化縣衛生局疫調，確診個案有31人確診，接觸者確診也有45人，合計有76人，與確診者足跡重疊的學校部分有15人、家戶11人、職場25人、社區11人。

縣長王惠美指出， 4月15日在和美鎮大中華美食館台灣廳，當天有跨縣市社團聯誼、政府機關群聚集，其他社交活動，目前已知在婚宴餐廳內當天席開40-50桌，已有9人確診，而且分屬在其他桌次用餐，衛生局正在針對餐廳內的婚宴群聚疫調中。

▲餐廳清消完成。（圖／翻攝自大中華美食餐廳）

大中華國際美食館稍早也在臉書貼文指出，4/21接獲衛生局通報4/17(上周日)後棟台灣廳有確診者足跡，大中華今日已安排全面消毒，大中華分前棟與後棟，前後棟入口處不同，且前棟與後棟中間無相連，4/17後該宴會廳也無再接待下一組客人，當日服務同仁也全程配戴口罩，也為了避免客人實聯制&測量體溫消毒會與收禮區擠在一起，也將設備拉到轉角入口處，目前10餘名工作人員採檢已知全部陰性。