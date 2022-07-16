讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

▲林佳龍公布競選口號「新北大翻新」。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨徵召無任所大使林佳龍參選新北市長，林佳龍辦公室今（16日）公布競選口號「新北大翻新！市民一起贏！」並宣布將在明（17日）全國黨代表大會上與所有縣市首長會合，一起宣誓要打贏這場2022關鍵的選戰。林佳龍指出，新北要有雄心壯志，設定讓新北超越台北的目標，成為名符其實的台灣第一大城。

林佳龍透過臉書表示，在很多人心中，認為新北這場仗並不好打，但從宣佈徵召到現在，他收到許多來自基層的熱情，不管是社群上的留言還是私訊，都有許多市民朋友告訴自己，他們對這場選舉唯一的想法，就是：「新北一定要翻轉！」

林佳龍說，「新北大翻新」用台語唸就是「新北大翻身」，新北從台北縣升格到新北市，還有許多軟硬體建設尚未升級，也尚未將成為國際大城的能量爆發而出；因此，新北市長要有雄心壯志，更要設定讓新北超越台北的目標，成為台灣新都，名符其實的台灣第一大城，帶著新北市的志氣，形塑「新的新北認同」，將會迎來新的驕傲、新的文化，新的自我。

林佳龍談及，他將努力讓新北市的潛力甦醒，以更大格局的政策視野，驅動首都圈的大升級，未來，他也會陸續提出流域大治理、產業大振興、交通大順暢、社福大溫暖、智慧大未來等重大政策願景，向各界請益。他並邀請市民朋友，以及立委、議員夥伴，在社群上說出他們對於「新北大翻新」的期待。

「每一個期待，都將是未來我們翻轉城市未來的動力，每一個建議，都是我們重要的指引」，林佳龍說，這是共同作戰的第一個行動，接下來的選戰裡，他會讓所有新北市民和台灣人民看到，民進黨將以團結無私的精神，共同作戰，對決同床異夢的國民黨與侯友宜，徹底翻轉新北市。

林佳龍強調，因為這座有著400萬人夢想的城市，值得翻新、值得更好，「讓我們一起迎新人、新政、新氣象，新北、新都、新時代的來臨！」