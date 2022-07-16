快訊／陳時中「政策小組」團隊曝光　管碧玲領軍端政見

▲立委管碧玲將負責陳時中團隊政策產出。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰台北市長選戰，參選人陳時中競選團隊逐漸成形，總幹事吳思瑤今（16日）宣布，立委管碧玲將擔任政策小組總召集人，下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，前者包括立委吳玉琴、洪申翰、范雲，後者則由資深台北市議員周威佑擔任召集人，將會提出兼具高度和接地氣的政見，讓台北市更在地、更有力。

陳時中也透過臉書表示，要打造更好的台北，政策的擬定是重中之重，因此，他誠摯邀請服務公職40餘年、從政經驗豐富的管碧玲擔任「競選總部政策小組總召集人」，統籌召集兩大政策研究平台：「中央政策平台」及「議會政策平台」。​

吳思瑤表示，推進城市發展，必須倚賴中央地方攜手並進，市長職責是大力爭取中央資源挹注，也配合國家重要政策方向，讓市政與國政相輔相成，雙贏共榮。因此，「中央政策平台」部門邀請3位不分區立委吳玉琴、洪申翰、范雲進行政策研究的協力工作，期望導入國家視野與跨領域專業，產出最具高度的市政規劃。

此外，吳思瑤表示，「議會政策平台」邀請堅強的黨籍市議員參與，在地議員最了解地方需求，競選總部邀請資深議員 周威佑擔任此一平台召集人，主責整合各區地方建設與市政建議，提出最接地氣的政見，讓台北市政更在地，也更有力。

吳思瑤指出，在管碧玲擔任總召集人的指揮下，政策小組已經著手進行各項市政研議工作，為台北提出負責任、高品質的政策願景，將會全力做到最好，因為台北值得更好。

陳時中競選團隊逐漸成形，目前已曝光競選團隊成員包括，吳思瑤擔任競總總幹事；黨籍立委何志偉、高嘉瑜和無黨籍立委林昶佐出任競總副主委兼分區總督導，分別負責督導4個行政區的政策、組織、策略等；發言人由立委林楚茵、莊瑞雄擔綱；管碧玲擔任政策小組總召集人等。

另也傳出，前副總統陳建仁將出任競總主委，組織部分由小英之友會全國總會總會長顏志發擔任後援會總會長，預計8月初就會有第一個百工百業後援會成立。

▼陳時中競選總部政策小組成員圖。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）