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林佳龍諷「一個人跑12年會累」　侯友宜： 已做好2030新願景

▲林佳龍與侯友宜日前視察林口交流道。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林佳龍與侯友宜日前視察林口交流道。（資料照／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨晚暗酸新北市長侯友宜，「一個人不可能跑了12年要繼續再跑，他也會累」，表示他自己已經準備好了，一定讓新北超越台北。對此，侯友宜回應，新北不但是北台灣中心，現在正是崛起的階段，會努力跟市民一起並肩作戰，讓新北市更國際化，躍上耀眼的國際大都市。

林佳龍昨晚出席雲林同鄉會理監事聯席會，他暗酸侯友宜，「一個人不可能跑了12年要繼續再跑，他也會累」，他已經準備好了，馬力再催下去，一定新北超越台北。

侯友宜今出席「觀世音菩薩得道紀念五股賀聖宮祈福暨贈匾儀式」時表示，新北不但是北台灣中心，1000萬人口的轉變崛起大都市，交通建設及產業部署，再加上不斷讓城市翻轉的土地環境優化，現在的崛起就已經是進行式，他會努力跟市民一起並肩作戰，讓新北市更國際化，躍上耀眼的國際大都市。

對於競選團隊部分何時會公布？侯友宜說，現階段把市民要他在任期做的事做好，像公托希望年底達到120座、交通規劃上像安坑輕軌希望年底完工的，還是要不斷推動，現階段來是以市政優先，這才是擔任市長的角色。

侯友宜也提到，他現在是新北市長，在地認同非常重要，立足新北放眼國際，已做好完整規劃建設的2030新願景，不管是塭子圳大開發、五股垃圾山轉變、三環六線，還有六大產業整體部署，讓新北不斷崛起、更國際化進步，新北市要做大市、也要做大事。

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