林佳龍合體女網紅大聊凍卵　曝政策牛肉：3萬以上凍卵補助

▲林佳龍（左）訪問妮可醬樂團主唱、Amazing Talk Show主持人Sandra（右）。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者呂晏慈／台北報導

晚婚趨勢明顯，「凍卵」也成為女性廣為討論的話題，女星9m88、拐拐、康茵茵陸續接受凍卵手術，甫被民進黨提名參選新北市長的林佳龍高度關注女性生育議題，他拋出政策牛肉指，將提供女性1次3萬元的凍卵補貼，往後3年也可申請1年5000元的卵子保存補助。

林佳龍近期在自製Podcast節目「阿龍開港」邀請曾在交通部擔任口譯的知名YouTuber Sandra，暢聊女性凍卵議題。Sandra分享，前幾年在醫生建議下去凍卵，才開始了解現在凍卵手術很進步、執行方式都很簡單方便，打了12針，最後取出14顆卵凍著，總共花費13萬元，1年保存費用約5至7千元，整個過程並沒有外界想像的恐怖，誠心建議還想衝刺事業的女性，若覺得沒有想放棄生育，可以先把卵凍起來，給未來更多緩衝空間。

林佳龍表示，這就是現代女性面臨職場、經濟壓力、晚婚等狀況，又能掌握身體自主權的作法，然而，凍卵一次的手術費約要10萬元左右，之後每年的保存費也是開銷，在政府鼓勵生育的目標前提下，如何透過政策來協助就更很重要。

林佳龍拋出政策牛肉指，未來女性可向新北市府申請3萬元一次性的凍卵補貼，往後3年也可申請一年5000元的卵子保存補助，可以減輕更多女性的負擔，而不是將政策限縮在只有不孕症的婦女才可申請。他還說，若自己的女兒哪一天主動說要去凍卵，也會很高興並支持，因為這正代表著孩子對這議題有認真思索過，對身體自主權負責。

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