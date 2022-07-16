　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人謝子涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九16日表示，總統蔡英文的「非核家園」政策已經跳票，並批蔡政府以綠能取代核電，是我國當前能源政策最荒謬的笑話。對此，民進黨發言人謝子涵表示，樂見民間參與能源政策討論，但希望各種討論還是要以實際的情況為基礎。全球能源供應、價格都吃緊趨勢清楚，如果國民黨真的那麼在意整體能源發展，2016年交接怎麼會交出一個備轉只剩下1.6%的狀況，還有一個狀況百出無法使用的核四廠，可見馬英九的能源政策，就如同九二共識一樣貧瘠，只剩重啟核四可講。

謝子涵指出，如同除了92共識以外就沒有其他內容的兩岸政策，國民黨的能源政策論述一樣，也貧瘠到只剩重啟核四可以宣傳，但這已經被證實是完全不可行的方案，去年侯友宜、林姿妙、徐耀昌等國民黨籍地方首長接連表示反對，連自家人都不挺核四，人民也在公投用選票給出最好的答案，台灣的能源規劃不應該再往這個死胡同裏面走。

謝子涵進一步說，過去國民黨一直沒有採取負責任的態度來討論核能，對於確定是失敗建設，花了七年，接近3000億元興建費用，也無法通過試運轉的核四廠，不只用沒有法律效力的安檢意圖矇混過關，還想透過公投來起死回生，對於發展核能真正最需面對的核廢料處理困境，反而閃閃躲躲。

另外，謝子涵表示，關於核一廠與核二廠的室外乾貯設施，前後兩任新北市長都刻意忽略台電已經依照市府要求與法律規定修改施工方案的事實，持續技術性卡關，也導致核二廠一號機被迫提前除役，國民黨連已經發生的核廢料處置問題都沒有好好處理，還有甚麼資格拿蓋不好的核電廠向國人推廣核電，連國民黨的新北市長侯友宜也不願意核廢乾貯設施放在新北，國民黨大肆主張啟用核電，是否主張核廢料永久貯存於新北，必須講清楚說明白。

謝子涵表示，國民黨口口聲聲說民進黨錯誤的能源政策是造成缺電的原因，卻無視於自己執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍的事實，還把綠能當作丑角，2016年的5月，全台備轉容量一度只剩下1.6%，差點造成全台大限電，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶。

謝子涵強調，國民黨不斷告訴大家核能是國際的趨勢，但根據國際能源總署的統計，每年綠能的投資金額都達到核能的約十倍之多，國際上推動能源轉型的真正趨勢，一直都是綠能發電，民進黨政府的能源政策，除了是和國際接軌的正確路線之外，也已經做出了一定的成績，反觀馬總統過去喊出「千架海陸風機」、「陽光屋頂百萬座」，最後幾乎毫無成果，直到2016年民進黨政府上台後，在中央與民進黨執政縣市首長的共同努力下，才有明顯的成長。

謝子涵表示，在淨零轉型的趨勢下，綠電已經變成加入國際供應鏈的必要條件，企業的需求早就從「用電無虞」轉變成「用綠電無虞」，可惜國民黨卻看不見這個趨勢，因為只有單壓核四重啟的錯誤能源政策，忽略國際淨零趨勢以及綠電供應鏈的發展，從黨中央到地方執政縣市，都不斷阻擾台灣綠能的發展，特別是2018年彰化、雲林，國民黨擔任縣長之後，更是對於綠能建設刻意杯葛，而今卻有臉回過頭來質疑民進黨政府淨零轉型做得不好，「若按照國民黨的能源政策，請問台積電現在要到哪邊去找綠電？」

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
陶晶瑩16歲女「九頭身長腿」獨照曝！　網驚：根本名模
快訊／33噸巨石砸死工人「斷成兩截」　肇因曝光
強壓女粉絲上床「無套性侵」　直播主慘了
快訊／雨彈開轟區擴大！　7縣市大雨特報
快訊／半癱貓錢安安去世！姐姐心掏空：說好不分開的
快訊／泰迪自請離隊！　兄弟一週內走2大洋投
啦啦隊女神當眾調泳衣！　阿Ken「眼神快破功」全被拍
47歲台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰！　暴瘦剩40kg

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

23歲女代入獄母出征當選最年輕議員！　他酸：支持2022做回自己

人氣破表！陳其邁也參拜鼓壽宮　40多位里長喊「凍蒜」相挺

集點送市場好禮！　「2022新北好市節」今明2天板橋府中登場

還無3+11會議記錄！陳時中先找范雲入競辦　她諷：這就是負責方式

為何王必勝可接任指揮官？　他曝一點「生產力比較高」

南投槍擊治安遭疑「黑槍橫行」！　國民黨團喊：徐國勇出來面對

雙北公車票價漲不漲？　柯文哲：台北市沒問題、周邊城市吃不消

林佳龍陣營要侯友宜「做好做滿」　他一看笑了：擺明是選假的

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

23歲女代入獄母出征當選最年輕議員！　他酸：支持2022做回自己

人氣破表！陳其邁也參拜鼓壽宮　40多位里長喊「凍蒜」相挺

集點送市場好禮！　「2022新北好市節」今明2天板橋府中登場

還無3+11會議記錄！陳時中先找范雲入競辦　她諷：這就是負責方式

為何王必勝可接任指揮官？　他曝一點「生產力比較高」

南投槍擊治安遭疑「黑槍橫行」！　國民黨團喊：徐國勇出來面對

雙北公車票價漲不漲？　柯文哲：台北市沒問題、周邊城市吃不消

林佳龍陣營要侯友宜「做好做滿」　他一看笑了：擺明是選假的

Dior被出征「抄襲漢服馬面裙」　大陸網友開轟：掠奪中國文化！

高薪工程師男友「加班到凌晨5點」睡公司！她怨工時長　2派戰翻

基隆大海扇珊瑚遭菜鳥潛水客踹破　海科館直播拍到讓人心碎瞬間

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

克蕭無安打8局破功　大谷翔平4打席全熄火

辛度32分鐘直落二橫掃川上紗惠奈　率先搶進新加坡賽冠軍戰

韓女星維持好體態的食譜公開！宋慧喬檸檬水告別嬰兒肥、秀智就吃地瓜

三方交易？籃網不想要衛斯布魯克　馬刺有意加入助厄文去湖人

蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

凱旋「首款電動重機」TE-1正式發表　0-100加速僅需不到4秒

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

政治熱門新聞

侯友宜警證曝光！　今天正式卸下警職

最美發言人半夜跪地膝蓋動不了！　痛到飆淚急打119

王必勝接任指揮官　專家：是「另類降級」

快訊／陳時中「政策小組」團隊曝光　管碧玲領軍

侯友宜寫錯字？挨轟「不學無術大草包」　新北：那是個人字體特色

快訊／外交部證實：美對台32億軍售「含坦克零附件」

用「JOJO立」跟總統合照！　蔡英文站中間一臉驚網笑瘋

沈富雄：林智堅碩論門恐讓民進黨不能翻身

李俊俋參選嘉義市長　黃重諺接總統府副秘書長

黃偉哲父親過世！喪事低調完成

陳時中撇焦糖公佈競選團隊「3督導」　網一看名單：感覺有內鬼

快訊／北市府確定7／19視訊舉辦「雙城論壇」　柯文哲、龔正率團出席

辦雙城惹議　柯文哲嗆：那把在陸台灣人撤回來準備打仗

蘇貞昌「國人下午2點睡午覺」惹議　蔣萬安嗆：離民眾生活太遠

更多熱門

相關新聞

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

民進黨徵召無任所大使林佳龍參選新北市長，林佳龍辦公室今（16日）公布競選口號「新北大翻新！市民一起贏！」並宣布將在明（17日）全國黨代表大會上與所有縣市首長會合，一起宣誓要打贏這場2022關鍵的選戰。林佳龍指出，新北要有雄心壯志，設定讓新北超越台北的目標，成為名符其實的台灣第一大城。

她代入獄母出征當選市議員　他酸：2022做回自己

她代入獄母出征當選市議員　他酸：2022做回自己

人氣破表！陳其邁也參拜鼓壽宮

人氣破表！陳其邁也參拜鼓壽宮

南投槍擊治安遭疑「黑槍橫行」！　國民黨團喊：徐國勇出來面對

南投槍擊治安遭疑「黑槍橫行」！　國民黨團喊：徐國勇出來面對

黃暐瀚嗆深藍反對降半旗：窩在同溫層

黃暐瀚嗆深藍反對降半旗：窩在同溫層

關鍵字：

民進黨國民黨馬英九

讀者迴響

熱門新聞

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

李鴻淵冷血槍殺4人　移送囂張氣焰全沒了

李鴻淵槍殺4人　靠妻養家「女兒還在念大學」

賈永婕4點駁斥不孝論！舅侵占失智母財產

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面