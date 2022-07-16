蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九16日表示，總統蔡英文的「非核家園」政策已經跳票，並批蔡政府以綠能取代核電，是我國當前能源政策最荒謬的笑話。對此，民進黨發言人謝子涵表示，樂見民間參與能源政策討論，但希望各種討論還是要以實際的情況為基礎。全球能源供應、價格都吃緊趨勢清楚，如果國民黨真的那麼在意整體能源發展，2016年交接怎麼會交出一個備轉只剩下1.6%的狀況，還有一個狀況百出無法使用的核四廠，可見馬英九的能源政策，就如同九二共識一樣貧瘠，只剩重啟核四可講。

謝子涵指出，如同除了92共識以外就沒有其他內容的兩岸政策，國民黨的能源政策論述一樣，也貧瘠到只剩重啟核四可以宣傳，但這已經被證實是完全不可行的方案，去年侯友宜、林姿妙、徐耀昌等國民黨籍地方首長接連表示反對，連自家人都不挺核四，人民也在公投用選票給出最好的答案，台灣的能源規劃不應該再往這個死胡同裏面走。

謝子涵進一步說，過去國民黨一直沒有採取負責任的態度來討論核能，對於確定是失敗建設，花了七年，接近3000億元興建費用，也無法通過試運轉的核四廠，不只用沒有法律效力的安檢意圖矇混過關，還想透過公投來起死回生，對於發展核能真正最需面對的核廢料處理困境，反而閃閃躲躲。

另外，謝子涵表示，關於核一廠與核二廠的室外乾貯設施，前後兩任新北市長都刻意忽略台電已經依照市府要求與法律規定修改施工方案的事實，持續技術性卡關，也導致核二廠一號機被迫提前除役，國民黨連已經發生的核廢料處置問題都沒有好好處理，還有甚麼資格拿蓋不好的核電廠向國人推廣核電，連國民黨的新北市長侯友宜也不願意核廢乾貯設施放在新北，國民黨大肆主張啟用核電，是否主張核廢料永久貯存於新北，必須講清楚說明白。

謝子涵表示，國民黨口口聲聲說民進黨錯誤的能源政策是造成缺電的原因，卻無視於自己執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍的事實，還把綠能當作丑角，2016年的5月，全台備轉容量一度只剩下1.6%，差點造成全台大限電，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶。

謝子涵強調，國民黨不斷告訴大家核能是國際的趨勢，但根據國際能源總署的統計，每年綠能的投資金額都達到核能的約十倍之多，國際上推動能源轉型的真正趨勢，一直都是綠能發電，民進黨政府的能源政策，除了是和國際接軌的正確路線之外，也已經做出了一定的成績，反觀馬總統過去喊出「千架海陸風機」、「陽光屋頂百萬座」，最後幾乎毫無成果，直到2016年民進黨政府上台後，在中央與民進黨執政縣市首長的共同努力下，才有明顯的成長。

謝子涵表示，在淨零轉型的趨勢下，綠電已經變成加入國際供應鏈的必要條件，企業的需求早就從「用電無虞」轉變成「用綠電無虞」，可惜國民黨卻看不見這個趨勢，因為只有單壓核四重啟的錯誤能源政策，忽略國際淨零趨勢以及綠電供應鏈的發展，從黨中央到地方執政縣市，都不斷阻擾台灣綠能的發展，特別是2018年彰化、雲林，國民黨擔任縣長之後，更是對於綠能建設刻意杯葛，而今卻有臉回過頭來質疑民進黨政府淨零轉型做得不好，「若按照國民黨的能源政策，請問台積電現在要到哪邊去找綠電？」