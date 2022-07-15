傅培梅也抵擋不住的手切帶皮滷肉飯！用這3種肉最香

▲滷肉飯是著名的台灣美食之一。（圖／載自pixabay）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

在台灣，滷肉飯是人人都愛的民間美食，疫情期間不想外出吃飯也能在家自己做，放在冰箱隨時想吃都可以，不僅美味又好方便！今天這集《我的老公是大廚》就要來教大家製作滷肉飯的基本法，保師傅的滷肉飯遠近馳名，甚至連傅培梅女士都曾特地上山享用呢！各位觀看節目的同時，也不要忘記趕快筆記下來喔！

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滷肉飯一直是台灣在地相當熱門的料理之一，不管你是在台灣或是國外生活，這道菜從備料到製作都不會太複雜，資深美食記者王瑞瑤表示，「只要你學會做了這一道，肚量再大、飯量再大、食量大都會被征服！」

不過，這道看似簡單的料理到底該怎麼做才會最道地最好吃呢？對於滷肉飯相當有一套的保師傅，一開始先分享了做這道菜最關鍵的３種肉：

1. 豬皮2公斤

2. 脖子肉（座頭肉帶皮）3公斤

3. 五花肉1公斤

保師傅指出，有許多人在做滷肉飯的時候，會將蔥、薑、蒜放在油裡面煸和炒，然而，這種作法因為沒有把水分充分炸乾，從而導致滷肉飯容易發酸，而正確的作法應該是須先將蔥、薑、蒜炸至呈現金黃色。

此外，保師傅也提及了滷肉飯還有一個重點，就是「飯」！最好是選用台灣上好的、吃起來會黏黏QQ的那種米，而且米要用砂鍋煮，不要用電鍋。煮飯的方法保師傅也提供了兩種，讓觀眾可以根據自己喜好來選擇。他也強調，米飯只要經過這種方式處理過後，不管是使用哪一種米，煮完後都會黏Q軟糯，只要澆上香氣十足的滷肉汁，再切幾片大腸、香菇、黃蘿蔔和滷蛋等配料，就會非常好吃，連吃三大碗都不是問題。

兩人在節目上還分享了炸紅蔥頭和蝦米的步驟，切肉的方式和醬料選擇等關鍵技巧，想知道怎麼做的話，就快點按下影片播放鍵吧！