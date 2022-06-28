台中2寶爸吃滷肉飯遭毆殺！解剖同一天主嫌落網　家屬哀痛：感恩

記者許權毅、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市第二市場「山河滷肉飯」23日驚傳命案，黃姓男子用餐時巧遇桃園市天道盟正義會成員，因對方認錯人發生誤會，黃男當場慘遭痛毆致死，左腋下、背部還有2處刀傷，心肺臟都被刺穿。今(28日)上午在逃的林姓主嫌於墾丁落網，恰巧死者也是同一天相驗，對此家屬不願多談，僅簡短表示「感恩」。

▲台中滷肉飯店命案，死者今解剖相驗，家屬對於案情不願多談。（圖／記者許權毅攝）

警方調查，桃園市天道盟正義會成員林姓男子與9名友人當天分乘3車南下台中夜店玩樂，清晨大夥前往山河滷肉飯吃早餐，其中桃園一方一名男子誤認黃男是朋友，因此上前打招呼，不料黃態度冷淡，覺得莫名其妙，回了句「我又不認識你」，隨後又打電話給朋友「還不快點來(吃飯)」，另林男等人以為黃是在「撂人」，因此先下手為強，抄起塑膠椅子、工業電扇毆人，混亂間林嫌持刀猛刺黃男，導致黃臟器被刺穿，當場重傷、血流如注，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

▲黃男吃個早餐，竟遭惡煞活活打死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

黃父說，黃男與前妻育有2名分別8歲、5歲的年幼兒子，黃是家中獨子，生前為人善良，會定期捐款、捐物資給孤兒院，對長輩也孝順，對朋友則有義氣，黃父眼眶泛淚，「這樣好的兒子就這麼莫名其妙沒了，要怎麼讓人接受？」黃男女友也悲痛表示，「我們很倒楣，只是吃個早餐就不見了一個人，這樣對我們來說很不公平！而且小孩還小，到現在還不敢讓孩子知道爸爸已經走了。」

今下午黃男遺體進一步解剖相驗、釐清詳細死因，家屬神情哀戚，對於案情不願多談。由於解剖同一天上午，在逃的林姓主嫌與另外3名共犯於屏東墾丁一處民宿中落網，對此家屬僅簡短表示「感恩」。

▼黃男死後留下2個幼子。（圖／家屬提供）