滷肉飯2寶爸今解剖主嫌落網　家屬靈前哽咽：頭七將到就破案

▲台中滷肉飯命案，死者解剖相驗當日主嫌在墾丁遭逮，事後家屬在靈前向黃男說明案件進度。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中黃姓男子23日在「山河滷肉飯」因認錯人發生誤會，遭林姓兇嫌一夥人毆殺，檢警今(28)日對死者進行解剖，而林嫌主嫌也在墾丁落網，死者父親站在靈前哽咽向兒子說：「今天抓到兇嫌了，你要謝謝警方跟盧市長的努力，剛好頭七要到了就破案，你要放下別想太多，跟著佛祖去修行」。

今下午黃男遺體進一步解剖相驗、釐清詳細死因，家屬神情哀戚，對於案情不願多談。由於解剖同一天上午，在逃的林姓主嫌與另外3名共犯於屏東墾丁落網，對此家屬僅簡短表示「感恩」。

▲台中滷肉飯命案，警今逮捕逃逸4人，白衣者疑為主嫌林男。（圖／記者白珈陽攝）



警方調查，桃園市天道盟正義會成員林姓男子與9名友人當天分乘3車南下台中夜店玩樂，清晨大夥前往山河滷肉飯吃早餐，其中桃園一方一名男子誤認黃男是朋友，因此上前打招呼，不料黃態度冷淡，覺得莫名其妙，回了句「我又不認識你」，黃後來打電話給朋友「還不快點來(吃飯)」，另林男等人以為黃是在「撂人」，因此先下手為強，抄起塑膠椅子、工業電扇毆人，混亂間林嫌持刀猛刺黃男，導致黃臟器被刺穿，當場重傷、血流如注，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

案發第一時間，台中警方率先逮捕5人，並將負責開車的游姓男子收押禁見；今上午又於屏東發現持刀殺人的林姓主嫌與另外3名共犯藏匿於墾丁民宿中，當場將4人逮捕，帶回台中對林男等4人進行偵訊，該集團總計已有14人落網。

▲二寶爸吃滷肉飯被刺死，家屬痛斥惡煞冷血「死者倒地沒血色還拿工業電扇砸人」。（圖／黃男家屬提供）