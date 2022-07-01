水果界的紅寶石「一顆凝聚多元營養」！夏天吃當季水果「西北櫻桃」來台正夯





▲閃著如紅寶石色澤般的櫻桃，是許多愛美女生心目中最夢幻的水果聖品代表！（圖／unsplash，下同）

消費中心／綜合報導

經過悶熱的梅雨季洗禮後，逐漸轉熱的生活讓人提不起勁又沒有食慾，不少女生在這時候不是吃不了正餐，就是只想吃甜的，想讓燥熱的心情得到一些療癒。但偏偏選擇甜食，就是等於幫身體堆積脂肪熱量，最實際的選擇心法，當然還是以當季的天然水果，幫身體補充必須營養素！

不過，每種水果富含的營養成分和甜度各有差異，如果擔心糖分攝取過高，一般來說除了建議選擇當季、經認證的高營養水果，比例上也盡量多選擇甜度不高的種類，才不會在精準補充維他命、維生素、膳食纖維的同時，還吃進過多的糖分。然而，夏日當季水果，如台灣盛產的鳳梨、芒果、荔枝等都是甜度爆表的水果，想吃水果保養又擔心身體負擔的女孩們別擔心，幸好有「水果中的紅寶石」之稱的櫻桃，也是在夏季盛產的水果之一，而且一顆顆嬌豔欲滴的外表背後，更是陣容超華麗的美容營養團隊！趁著產季入手，酸香解膩的滋味不只瞬間勾起夏季不振的食慾，更是為身體注入天然抗氧化的「寶石級」保養。

▲夏季，也是美國櫻桃的產季之一。

都說「吃」是最純粹的身體保養，與其每天提醒自己定時補充保健食品，不如認真把握每個季節水果「正對時」的時候！甜度相較於其他水果低的櫻桃，具豐富營養之餘，熱量也偏低。據研究，小小一顆櫻桃即含有鐵質、維生素A、維他命C、胡蘿蔔素、鉀等必須營養素，同時也富含花青素與類黃酮等多酚物質，能幫身體抵抗發炎甚至抗氧化，被視為是能延緩慢性疾病發生的關鍵。

同時，櫻桃也富含天然的褪黑激素與膳食纖維，這2種成分在近年的保健品市場，都是極受到網友討論與歡迎的寵兒，主要原因就是褪黑激素對於改善失眠頗具幫助，膳食纖維更不用說，是容易便秘、消化不良的族群，如今相當倚賴的促進腸胃蠕動神器。以上種種營養，都為身體注入天然和飽滿的營養成分，其中的維生素A和維他命C更被認為是養出亮顏好氣色的關鍵。因此每年夏天最盼望櫻桃的族群，從懂吃的小資女到名流貴婦都有，畢竟他們看重的就是保健食品無法取代，同時也是最直接、天然的營養。夏天吃櫻桃就這樣成為「定番保養行程」，即使面對汗流浹背的炎炎夏日，也能由內而外透出自然迷人的煥亮容光。

▲鮮豔欲滴的櫻桃，被饕客和網友譽為「自然界的美容聖品」。

不過，櫻桃的產地甚至生產、進口單位，其實都和消費者拿到手上的櫻桃品質息息相關！夏季櫻桃通常來自美國、加拿大兩地，其中美國不少州都是櫻桃產地，例如華盛頓州、俄勒岡州、愛達荷州和猶他州等，這些集中在美國西北部所產的櫻桃，總稱為「美國西北櫻桃」。

美國西北部為櫻桃提供了絕佳的氣候地理環境，以及數一數二精細的栽種技術，在這片肥沃土地結出的鮮紅櫻桃，多汁度與營養度幾乎居於全球之首。值得一提的是，這些高品質櫻桃還要再特別透過美國專業單位嚴格檢驗以及篩選，才能保證進口到台灣超市或是直接送到消費者手上的美國西北櫻桃，除了有著紅寶石般的鮮豔色澤，更有著結實飽滿的果肉，每一顆幾乎都逼近「9.5ROW」、也就是一枚50元硬幣大小的尺寸！

▲經由「美國西北櫻桃」層層篩選，飽滿且多汁的櫻桃才能送到消費者的手上。

除此之外，仔細觀察還會發現，一支支細長的果梗梗蒂，都還維持著代表新鮮的鮮綠色，表皮光澤透亮，果肉結實又具彈性，讓不少貴婦老饕都直言「一分錢一分貨」，既然已經苦等夏季櫻桃一整年，就算市場再夯再缺貨，「美國西北櫻桃」終究還是被許多愛美人士放在首選必吃的位置，確保吃進嘴裡的每一口，都要為體內健康和彈潤肌膚打好「美力」基底。

▼今年夏天，不如就以「美國西北櫻桃」重新喚醒由內而外的好氣色。（圖／美國西北櫻桃提供）

美國西北櫻桃 : https://nwcherries.com/



