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社會 社會焦點 保障人權

滷肉飯店命案主嫌躲屏東落網！　兇狠殺人還販毒...已14人被捕

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中滷肉飯命案，警今逮捕逃逸4人，白衣者疑為主嫌林男。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中第二市場山河滷肉飯命案，黃姓男子用餐時遭自稱天道盟正義會成員的林姓男子等10人圍毆，過程中疑遭人持皮帶刀刺殺致死。檢警23日逮獲5名男子移送法辦，其中游姓男子遭台中地檢署聲押獲准；警方28日在屏東枋寮的道路上，拘捕駕駛雙B名車北上的主嫌林姓男子等4人，正對林男等4人進行偵訊，該集團總計已有14人落網。

警方調查，林姓男子等7人從桃園南下台中找當地3名友人玩樂，23日發生第二市場山河滷肉飯命案，台中警方當日以車追查，至桃園逮獲游姓男子等5人，訊後移送法辦，檢方認游男涉殺人罪嫌重大，將他聲押獲准。

檢警後續追緝其餘逃亡嫌犯，追查主嫌林男金流時意外發現，其背後有製毒組織，警方在桃園平鎮破獲一處毒品分裝工廠，查獲大量K他命香菸，以18支為1包，共查扣118包、毛重3公斤，並於近日逮捕相關犯嫌等5人，其中還有人因他案遭到通緝。林男等人是否為源頭或是中盤，檢警正向上溯源調查。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方在桃園平鎮破獲毒品分裝廠。（圖／民眾提供）

至今日（28日），警方鎖定逃亡中的林姓、謝姓、邱姓兄弟（均2、30歲）等4人身在屏東，今上午在枋寮一處道路上，逮到正駕駛賓士車的林等4人，今下午將其帶回台中市第一警分局偵訊，釐清究竟是誰僅因一場誤會下了重手，將被害人黃男以刀刺死。

據悉，警方認林男涉嫌殺人重大，疑為主嫌，今日逮獲林男時期駕駛的賓士車並非案發當時逃逸的車輛，而相關涉嫌人開的不是BMW、就是賓士，生活優渥，正在調查其背後金流。全案將依毒品、傷害致死、殺人等罪，移送台中地檢署偵辦。

台中第一警分局表示，本案感謝中壢、楊梅、平鎮、恆春、枋寮分局協助偵辦。第一分局呼籲，絕對不容許任何不法情事在台中發生，警方會以最快的速度弭平犯罪、嚴正執法，只要敢犯罪，絕對從嚴、從速偵辦，將不法份子一一逮捕歸案，絕不容許不法份子於本市滋事作亂，以保護市民安居樂業生活環境。

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