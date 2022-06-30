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快訊／台中滷肉飯命案4嫌　法院裁定收押禁見

▲▼桃園黑幫南下台中吃滷肉飯，因誤會殺死無辜的黃姓男子，嫌犯們互推「人不是我殺的」。（圖／ETtoday資料照）

▲桃園黑幫南下台中吃滷肉飯，法院裁定林姓主嫌等4人收押禁見。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華／台中報導

吃滷肉飯卻丟命！台中市第二市場知名「山河滷肉飯」23日爆命案，黃姓男子疑遭10名自稱桃園天道盟正義會成員圍毆，過程中疑遭人持皮帶刀刺殺致死，台中市警方當天逮捕5名兇嫌，28日又在墾丁逮捕躲藏的林姓主嫌等4人。檢方複訊後認為4人涉有重嫌，向法院聲請羈押禁見。台中地院審查相關事證，裁定收押禁見。

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，惡煞木椅抄了就砸低胸長髮妹哀求才停手。（圖／民眾提供）

▲滷肉飯名店鬥毆現場畫面曝，惡煞圍毆黃姓男子。（圖／民眾提供）

案件發生在23日，林姓男子等10人從桃園南下到台中夜店玩，之後前往第二市場吃宵夜，過程中誤認黃男為友人，之後聽到黃男打電話給朋友喊「還不快點來（吃飯）」，以為黃是在「撂人」，因此先下手為強，隨手抄起塑膠椅子、工業電扇毆人，混亂間黃男遭人持皮帶刀猛刺，臟器被刺穿，血流如注，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼桃園黑幫南下台中吃滷肉飯，因誤會殺死無辜的黃姓男子，嫌犯們互推「人不是我殺的」。（圖／ETtoday資料照）

▲雙寶爸黃姓男子只是到第二市場吃滷肉飯卻遭人圍毆喪命。（圖／ETtoday資料照）

檢方調查，林姓、邱姓、謝姓、邱姓被告等四人，因涉犯刑法271條第1項之殺人既遂、277條第1項傷害、150條第1項、第2項之攜帶兇器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為最輕本刑5以上之重罪，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押之必要，而向法院聲請羈押禁見。台中地院審查相關事證後，裁定收押禁見。

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