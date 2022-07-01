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「最頂涼麵配方」曝光！連超商都找上門　名廚：挑戰天花板價

▲▼超商，便利商店，全家，小7，7-11，鮮食 。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國宴主廚「保師傅」不僅是台灣第一人將黑松露醬加入涼麵料理，當年他做涼麵有名到，連超商都找上門，希望能買下他的配方，更再再挑戰這個庶民美食的天花板價。美食Podcast節目《我的老公是大廚》這集就透露，保師傅的私房醬料配方，真的是聽到賺到。

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麵條選用：

雞蛋麵、天使絲、義大利麵、粉條、粉絲、粉皮、蒟蒻絲、米苔目、麵線、烏龍麵

1.麵條煮好泡冰水，把澱粉洗掉，讓麵體更Q。
2.麵條瀝乾後，再拌點葵花油。

醬汁部分：

先準備幾種醬料，包括芝麻醬、四川甜醬油、蒜泥汁、花生醬、杏仁醬等

芝麻醬→日本純胡麻醬、美乃滋、醬油膏、愛之味甜辣醬、客家金桔醬、芥末醬、蜂蜜、烏醋、香油、芝麻

1.純胡麻醬和水的比例為1：1，分5次加入攪拌。
2.攪拌過程中加入美乃滋。
3.調散以後，濃度大概像麵糊的程度，再加入8分之1到6分之1的醬油膏、2罐愛之味甜辣醬、4大匙客家金桔醬、4大匙芥末醬、2大匙蜂蜜、3-4大匙烏醋、香油、芝麻。
4.調出來可以拌生菜沙拉、做火鍋沾醬、調涼麵熱麵皆可。

四川甜醬油→醬油1杯（500cc）、4.5杯水、0.9杯糖、3分之1杯紹興酒、3支蔥、1塊薑（80g）拍扁、8-9粒帶皮大蒜拍扁、1把香菜、2個八角、1.5匙花椒、16粒白荳蔻、8片月桂葉、桂皮一小段、白胡椒粒半匙多、1顆草果

1.開火煮，煮滾關小火煮30分鐘。
2.最後過濾，醬汁即完成（這些料不要丟掉，可以做滷鍋料）。

糖醋水→醋、糖、水、鹽

1.醋和糖比例為1：0.6。
2.再加入1%的鹽。

蒜泥汁

1.大蒜放進果汁機裡打。
2.加一點點酒、醋、水、油攪拌。

花生醬

1.花生醬加芝麻油，用打蛋器打。
2.打到很軟這花生醬才調得開。

杏仁醬

1.市售杏仁用果汁機加點香油打。
2.打到乳化以後就會變成很稠的杏仁醬

皮蛋醬

1.溏心皮蛋放入果汁機，加冷開水去打，把打到它很稠。
2.倒進碗裡加入6分之1醬油膏、些許100%芝麻油，攪一攪即可。

麵醬組合：

酸辣涼麵（沒有芝麻醬的）：甜醬油1匙、醬油半匙、醋1匙、糖醋水3分之1匙、辣油、寶川花椒粉、蒜汁

芝麻酸辣涼麵：多加芝麻醬

杏仁酸辣涼麵：多加杏仁醬

節目中，美食家王瑞瑤也笑說，雖然皮蛋醬聽起來、看起來很可怕，但有朋友吃到後驚呆直呼，「極品！怎麼會這麼厲害！」

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