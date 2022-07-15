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小籠包、鹹酥雞都有！Uber Eats「10大人氣美食買1送1」連嗑12天

▲▼Uber Eats「10大台味」限時買1送1。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats「10大美食」限時買1送1。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送買1送1肯定要收！外送平台「Uber Eats」的「台味爭霸票選活動」現正熱烈投票中，目前投票數已破1萬5000多票，為感謝消費者熱烈響應，即日起至7月26日驚喜於指定店家祭出「10大台灣美食買1送1」優惠，包括珍奶、小籠包、鹹酥雞、雞排等通通有，會員還能再享整單85折優惠，趕緊揪同事開訂了。

▲▼Uber Eats公開10大熱門台式美味。（圖／記者蕭筠攝）

▲Uber Eats現正發起「台味爭霸票選活動」。（圖／記者蕭筠攝）

Uber Eats發起「台味爭霸票選活動」，一共網羅「10大熱門台味」提供全台民眾投票，冠軍可是將在月底登上「美國紐約時代廣場」看板，準備要讓全世界看見台灣美味，截至目前為止投票數已破1萬5000多，並以珍珠奶茶、小籠包、鹹酥雞霸居前三。

為感謝消費者熱烈響應，Uber Eats特意找來指定店家祭出「10大台味買1送1」活動，即日起至7月26日限時開跑，且優饗或雙享會員加碼還可享單筆消費滿350元再打85折優惠，單筆最高折抵60元，每人限2用次，只須在APP輸入「優享加一」序號並於指定活動商家消費滿額即享優惠，優惠數量有限、送完為止。

●珍珠奶茶買1送1：穩飲茶府、頂酷茶飲製所 TOP COOL、西羅亞咖啡、楓茶記香港菠蘿油、茶仟里、同班同學經典飲品永和店、巴司克桃園民權店、餘白和菓子茶舖中美店、藍鵲 LanChe、同高良茶楠梓德賢店

●小籠包買1送1：No媽上海湯包、永和豆漿家族、精武路無名燒餅店

●鹹酥雞買1送1：有夠炸 鹹酥雞 炸海鮮、麥克手作炸物專賣店、派脆雞排、炸叔叔鹹酥雞

●臭豆腐買1送1：一級棒讚火鍋公益店、品醇美食館、一軒臭豆腐、運轉手食堂

●雞排買1送1：巧之脆中美式炸雞平鎮山頂店、潮麻吉香雞潮牌中原實踐店、大佐小廚便當專賣、麥克手作炸物專賣店、氣炸哥、私房組合麵線X炸物

●滷肉飯買1送1：永和豆漿世家、鮮味食足 海鮮粥 小火鍋 鍋燒、拾分錢 海鮮麵 炒飯、小江南牛肉麵、英泓食堂、哩賀蚵仔煎赤肉羹關東煮、阿萱焢肉飯、59金門傳統小吃、台北米粉湯專賣、實在好味、月半小豬、鮮蚵之家、老圓環超大雞腿便當、興南夜市大邁小吃店

●牛肉麵買1送1：老夫子牛肉麵台中自由店、海光新村、老夫子牛肉麵台中黎明店、老行家 鍋燒麵 炒泡麵複合式餐飲（黎明店／自由店／瀋陽店）、麵懸一生 職人麵館、小毛牛肉麵、爭牛牛肉麵專賣亞東店、昌吉刀削麵、裕民夜市 你好 可滷、品袋子-外國人刀削麵、老行家牛肉麵／牛肉燴飯專賣台中瀋陽店、爭牛牛肉麵專賣中山店

●肉圓買1送1：春記肉圓中華店、頂香南部粽蚵仔麵線、北投真味肉圓四神湯

●刈包買1送1：朝司暮想桃園站前店

●米糕買1送1：黑貓三輪車臭豆腐、香香素食水餃 特製紅燒麵

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外送平台Uber Eats買1送1小籠包鹹酥雞

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