賴瑞隆兒涉霸凌！校方已啟動調查：不因家長背景有差別對待

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

民進黨立委暨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，校方在今日10時48分正式發出聲明表示，對於學生相關事件，均依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展。校方也重申，不會因為學生或家長的職業、身分及背景，而有差別對待。

這起疑似校園霸凌事件發生在今年10月，賴瑞隆8歲兒疑跟女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，學校10月28日得知後啟動通報，女童家長也在11月26日正式提出霸凌調查。

對此，校方今日上午發出正式聲明表示，學校對於學生相關事件，均依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展。對在本次事件中受到影響的所有學生，學校已啟動輔導及關懷措施，協助學生穩定身心，繼續學習，每一位學生都應該受到同等的尊重與照顧，並在安全、穩定的學習環境中成長。

校方強調，學校對於學生事件的處理，一向秉持公平公正原則，不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待，另媒體報導家長對學校處理態度質疑，虛心接受並檢討改進，持續強化校園安全，並深化家校合作與溝通，使各項事件均能在法規架構與教育專業下獲得妥適處理。

校方將持續關注學生需求，並在輔導與教育上提供最完善的支持。未來，我們將持續努力，以開放、誠懇、負責任的態度，維護安全、健康的學習環境，並與社會各界共同守護學生的成長與發展。

▲陳其邁針對賴瑞隆兒涉霸凌事件，要求校方公正調查。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁則表示，這個案件由校方進行調查，因屬於校園事務，有提醒校方特別注意保護同學資料的相關規定，也要公正嚴謹地進行調查。

面對外界關注，賴瑞隆昨日晚間發聲明證實孩子涉及校園衝突，強調會全力配合學校釐清真相，也會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理。校方則承諾調查全程公開、公正，並持續與雙方家長溝通。