「手搖狂熱縣市」大公開！這地區1天訂2次　台南人竟都喝無糖

▲2022年最新外送手搖數據大公開。（圖／foodapanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日就是忍不住來杯手搖飲解渴，就有外送平台曝光最新「外送手搖飲」數據，公開全台手搖外送大戶城市TOP5，冠軍光是年下單量就超過600次，加碼曝光熱門配料、果茶組合，其中，還驚喜發現最愛喝無糖手搖飲的縣市竟被戲稱「連空氣都含糖」的台南市，而微糖則是多數人喜愛的甜度，十分有趣。

▲台中市奪下最愛下單手搖飲冠軍寶座。

foodpanda今（11）日公開年度手搖外送數據，發現手搖外送大戶降落在「台中」，過去1年台中市的飲料訂單佔全台約2成，相當於每5單飲料訂單就有1單是送到台中人手上，同時也發現訂購飲料最多次的消費者正好位於台中市，該消費者過去1年訂購外送手搖飲超過600次以上，相當於每天都訂約2次飲料，依序則是新北市、桃園市、台北市、高雄市，

同步公開熱門配料、果茶TOP5，配料冠軍為珍珠，依序則是椰果、布丁、仙草凍、芋圓，而最常加入茶飲的水果排行則依序是檸檬、梅子、百香果、柳橙，可以看出消費者喜愛口味偏酸且香氣十足的果茶飲；而全台手搖控相較於珍奶、紅茶拿鐵等調味茶，絕多數熱愛純茶品項像是青茶、烏龍茶與紅茶等，而糖度部分則以「微糖」最受歡迎，最常選擇全糖的縣市則是台北市，台南人則熱愛喝無糖手搖飲，下單無糖飲數量超過3成以上。

另，為迎接夏天到，foodpanda也祭出7月限定手搖飲料專屬優惠，全台超過千間知名飲料門市通通有，即日起至7月31日每日下午2時至6時，凡下單指定人氣飲料店家滿250元並輸入專屬優惠碼「七月暢飲」，即可直接享有8折優惠，單筆最高現折60元，每人可用3次。

▲Uber Eats日前公開10大熱門台式美味。（圖／記者蕭筠攝）

另一外送平台「Uber Eats」日前則公開平台上「10大熱門台味」，其中，最狂的非「鹹酥雞」莫屬，餐期期間平均每24秒就有1人下單，而熱門飲品「珍珠奶茶」可是有人在1周內點了高達74次，統計今年1至5月已賣出158萬杯：主食部分「米糕」單月就可賣出近1萬碗，「小籠包」自2016年至今則賣出近19萬籠、超過100萬顆小籠包，空蒸籠層層堆疊可是高達38棟台北101，超級熱門，而還有「牛肉麵」、「肉圓」、「麻辣臭豆腐」、「滷肉飯」、「刈包」等通通在榜上。

【你可能也想看】

►快收！大苑子「指定飲品買1送1」7月天天喝 限定82門市才有

►7月平日吃爆！人氣韓式速食店「披薩買1送1」 還有買炸雞送炸物

►爽嗑1元雞塊、脆薯！8大速食店「超殺優惠」來了 還有炸雞買8送8