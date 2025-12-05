　
社會 社會焦點 保障人權

3詐欺犯遭陸丟包！自行搭機返松機　2人「在台被通緝」送北檢發監

▲▼松山機場。（圖／記者項瀚攝）

▲3名台籍詐騙犯4日晚間返抵台灣，刑事局趕往松山機場接人。（圖／記者項瀚攝）

記者劉人豪／台北報導

中國大陸3日以小三通方式遣送10名台籍詐騙犯返抵金門，因未循過往兩岸共打機制，加上時間倉促難查驗身分，方式幾近「丟包」，引發我陸委會不滿。不料，大陸公安4日晚間又在未知會情況下，直接讓3名詐騙犯自行搭機回台，刑事局前往松山機場將人帶回偵訊，其中2人在台遭通緝今（5）日將2人押解至台北地檢署訊後發監。

先前10名台籍詐騙犯在柬埔寨、緬甸落網，在中國大陸服刑完畢，3日在公安監控下登船，經由小三通入境金門，被移送金門地檢署。不過，陸方並未事前通知，是直到台灣船公司售票時，發現部分人員無身分證件，驚覺事態有異，才緊急通知國境大隊。

陸委會發言人梁文傑表示，經清查身分後，同意這10人登船抵達金門，但對岸知會時間緊迫，未能約好時間跟交通工具，不符過去共打機制。他坦言，儘管對大陸公安處理方式不滿意，但基於台籍人員返台權利、司法到案需求，且登船決定權在台灣，還是傾向務實處理，「先把人帶回來再說」。

原先傳出，大陸公安將再循小三通模式遣送3名台籍詐騙案返抵金門，不料陸方4日晚間在未知會刑事局情況下，直接讓3人搭上飛機返抵松山機場。由於其中2人在台遭通緝，刑事局獲報後立即與移民署協調，並趕往機場將人帶回，其中2人訊後被檢方解送執行，另1人在台未遭通緝獲釋。

12/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台籍詐騙大陸遣返小三通刑事局陸委會

