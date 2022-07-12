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太Q！超商最新「蒙布朗霜淇淋」悄開賣　全台只有1門市買得到

▲▼全家最新「蒙布朗霜淇淋」造型。（圖／業者提供）

▲超商最新「蒙布朗霜淇淋」悄悄開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有夠可愛！有著「被超商耽誤的雙淇淋店」的全家超商又來翻玩霜淇淋了，繼打造療癒圓滾滾胖胖造型後，這次又悄悄推出超Q的「蒙布朗霜淇淋」，可以看擠出來的霜淇淋竟是一條條的，再堆疊出蒙布朗甜點造型，創意十足，目前僅在1門市限定開賣，預計掀起一波打卡熱潮。

▲▼全家最新「蒙布朗霜淇淋」造型。（圖／業者提供）

▲霜淇淋擠出來後竟是一條條的模樣，彷彿蒙布朗甜點。

全家近日悄悄開賣全新「蒙布朗造型霜淇淋」，特意從日本引進「蒙布朗」出料口，讓霜淇淋擠出後竟是一條條粗細分明的創意模樣，彷彿就像蒙布朗甜點，可愛到不行，而這款造型霜淇淋目前只在台北中山區「長賓店」限定賣，業者表示，預計今年將拓展至全台60間門市販售。

▲▼萊爾富獨家4款無蛋奶麵包。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣4款無蛋奶麵包。

吃完最新造型霜淇淋也要來顆麵包當下午茶，萊爾富近日再度攜手專業烘焙坊「岩島成」推出4款「無蛋奶麵包」，使用零膽固醇食材及具雙潔淨標章認證的豆泥，不同於一般麵包，此次新品搭配岩島成高含水量工法，麵糰中導入獨家開發米湯種，讓麵糰更柔潤鬆軟，吃起來口感更柔軟。

有內餡滿滿是紅豆粒的「紅豆麵包」、吃得到綿密芋頭還帶有顆粒感的「芋頭麵包」、外層鋪上滿滿素海苔香鬆的「素肉鬆麵包」，以及可搭配果醬或奶油的無餡餐包「皇冠麵包」，即日起正式開賣。

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