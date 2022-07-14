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周末小確幸！超商「霜淇淋買1送1」連吃3天　口味任選

▲▼全家全新「貘貘桃霜淇淋」來了。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商限時3天霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

夏天吃冰就對了！超商再度驚喜祭出連3天「霜淇淋買1送1」優惠，不限口味通通有，明（15）日至7月17日限時登場；另，COLD STONE7月16日也有周六限定吃的「中杯以上冰淇淋買1送1」好康，2大周末小確幸趕緊搶先收下。

▲▼全家最新「蒙布朗霜淇淋」造型。（圖／業者提供）

▲最新蒙布朗造型霜淇淋也能享優惠。（圖／業者提供）

全家全門市於7月15日至7月17日限時3天祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，無論是最新口味「貘貘桃霜淇淋」，還是超濃郁「小農鮮奶霜淇淋」，通通一次滿足，且近日還有全新限定「蒙布朗造型霜淇淋」也同樣享優惠，趕緊把握機會搶吃一波，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼COLD STONE芒果季開跑推「芒果之煉」、「楊枝美莓」2款冰品。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE周六限定吃中杯以上冰淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

另，COLD STONE也有周六限定吃「中杯以上冰淇淋買1送1」小確幸，至12月31日前每逢周六且購買中杯以上冰淇淋即享優惠，提醒優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為贈送品項；加碼還有「天天享點數吃Mine桶買1送1」，只要使用OPEN POINT點數10點即可換Mine享樂桶買1送1，以價低者為贈送品項，累積200點則直接免費換。

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