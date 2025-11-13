　
民生消費

迷你外帶杯喝完還能變潮流小物！星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

星巴克,星巴克特選,隨星杯,咖啡,外帶杯,即溶咖啡,美式賣場（圖／品牌提供）

▲好市多每店限量獨家新品「星巴克®特選咖啡 隨星杯咖啡探索組」，超吸睛包裝，每一杯就是縮小版的星巴克外帶杯。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

咖啡控注意，顏值潮到破表的咖啡來了，這波真的不能忍！好市多獨家限量上市，才剛上架就掀起瘋搶的爆款新品「星巴克®特選系列 隨星杯咖啡探索組」，將經典外帶杯神還原、等比例縮小成超萌迷你版，可愛爆擊直接讓人原地尖叫，再加上每杯都能沖出濃郁風味，只要銅板價，輕鬆實現高CP值的星巴克自由，從外型到喝法充滿話題性，社群上更被一排「迷你星巴克外帶杯」的開箱照狂洗版，讓星粉們看了後集體高喊：「太萌欠收！」

不同於以往的即溶包或掛耳設計，引爆社群討論的「星巴克®特選系列 隨星杯咖啡探索組」，一組30杯，每一杯咖啡拿在手上就像在喝縮小版的星巴克外帶杯，就連杯蓋都有設計小巧思，淺綠是中度烘焙、深綠是深度烘焙，包裝吸睛且方便攜帶，不只是全場拍照焦點，更是必搶必喝的潮流小物。

口感部分依舊維持品牌招牌水準，和嚴選阿拉比卡咖啡豆咖啡館相同品質，由星巴克咖啡專家混豆並搭配專屬的烘焙曲線烘焙製成，中焙滑順圓潤、帶有可可及烘烤堅果的風味；深焙濃郁醇厚、散發黑可可與焦糖韻味，兩種口味隨時享受最愛的星巴克咖啡，「星巴克®特選系列 隨星杯咖啡探索組」 結合了「極細微研磨咖啡粉」和「冷凍乾燥咖啡顆粒」兩種微研磨咖啡形式，能達到即刻速溶，提升咖啡香氣，如同置身於星巴克咖啡館的氛圍。

隨星杯咖啡的另一亮點特色，就是直接打破即溶咖啡單一性，不用再「將就」喝，冷熱水、牛奶皆可直接沖泡，熱水沖成星巴克熱美式、冷水變星巴克冰美式、牛奶沖出香濃星巴克拿鐵，客製化自由度高，隨時隨地、隨心所欲，無論想喝什麼口味，都能自己一手掌握調配多種喝法，不用跑門市，在家、辦公室、宿舍或旅途中都能輕鬆擁有專屬的星巴克風味。

星巴克,星巴克特選,隨星杯,咖啡,外帶杯,即溶咖啡,美式賣場（圖／品牌提供）

▲不管是美式咖啡或拿鐵控，「隨星杯」可以自由配調多種喝法。

喝完的迷你隨星杯千萬別急著丟，這時只需要發揮一下創意，這些小杯子就能瞬間升級成一組高顏值、高實用性的潮流小物，延伸到生活中，例如用來當作每日保健品的分裝盒，或是放戒指、耳環等飾品收納盒，可愛爆棚又不佔空間；也可以改造成多肉植物小盆栽，擺放在書桌、辦公室；甚至是做成鑰匙圈、吊飾，把趣味性與收藏價值直接拉滿。環保、實用又潮的二創玩法，用途多，已經在社群上引發了新的DIY風潮，喝完還能玩，星粉們不收真的說不過去！

星巴克,星巴克特選,隨星杯,咖啡,外帶杯,即溶咖啡,美式賣場（圖／品牌提供）

▲▼除了喝法多變，「隨星杯」的創意還能延伸到生活中，把小杯留下來改造成保健品分裝盒或鑰匙圈吊飾。

星巴克,星巴克特選,隨星杯,咖啡,外帶杯,即溶咖啡,美式賣場（圖／品牌提供）

從打開包裝的那一刻起，療癒感、收藏慾與咖啡香一同爆發，今年冬天，最潮的咖啡就在「星巴克®特選系列 隨星杯咖啡探索組」，全台好市多已於11月10日起獨家上市，每店限量供應，潮流必收要搶要快，錯過真的會捶心肝，此外，11月14日至23日期間，好市多全台14家門市將同步舉辦「咖啡特展」，其中11/14（五）、11/18（二）、11/20（四）、11/23（日）這四天，現場將安排全天的「隨星杯」試飲活動，不僅能親自品鑑星巴克美式咖啡的沖泡風味，聞香感受不同烘焙的香氣層次，還有專人詳細解說，對於咖啡控來說，這是唯一能現場體驗的機會。

11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北京博物館賣蟑螂粉咖啡　外觀嚇壞一票人

北京博物館賣蟑螂粉咖啡　外觀嚇壞一票人

大陸北京「萬物博物館」近日推出以昆蟲為主題的「蟑螂粉咖啡」，自6月底上市後在網路掀起熱烈討論。這款飲品每杯售價人民幣45元（約新台幣196元），上層灑有蟑螂粉，並搭配烘烤過的大麥蟲作為裝飾，外觀獵奇、挑戰味蕾，不少民眾直呼「光看名字就喝不下去」。

漢堡王中國也被中資買下 成立合資公司注資3.5億擁83％股權

漢堡王中國也被中資買下 成立合資公司注資3.5億擁83％股權

雙11星巴克今「大杯以上買1送1」

雙11星巴克今「大杯以上買1送1」

IKEA耶誕系列49元起走搞怪風

IKEA耶誕系列49元起走搞怪風

星巴克雙11「大杯以上買1送1」　

星巴克雙11「大杯以上買1送1」　

