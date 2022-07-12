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9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲9大速食店最新優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

快收下！《ETtoday新聞雲》整理9大速食店最新優惠，像是麥當勞有免費送豬肉滿福堡加蛋活動、外送限定指定餐第2件5折吃，頂呱呱則推電子優惠券爽嗑99元炸雞、呱呱包餐，還有拿坡里炸雞買8送8、漢堡王買1送1等，通通要把握機會衝吃一波。

▲▼麥當勞「早餐滿福系列」化身限定「御守」 。（圖／業者提供）

▲拍滿福系列御守新包裝照片即可參加豬肉滿福堡加蛋30份免費吃活動 。（圖／業者提供）

●麥當勞
麥當勞即日起至7月31日祭出「30份豬肉滿福堡加蛋免費送」活動，期間凡拍攝早餐滿福系列御守新包裝照片，公開上傳至IG個人動態貼文牆或限時動態，並Tag台灣麥當勞官方IG帳號，將抽出30位幸運兒每人可獲得「豬肉滿福堡加蛋電子即享券30份」。

同步推出「麥當勞深夜食堂」，即日起至8月16日每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享指定套餐優惠最高84折起，一共有2套餐選擇，包括「深夜雞腿套餐（2塊麥脆雞腿+1杯38元冷／熱飲）」及「深夜雞塊套餐（12塊麥克雞塊+1杯38元冷／熱飲）」，這2組套餐可是深夜時段才有賣，且還能享優惠價，提醒門市、外送平台不參與此活動。

另於Uber Eats也推專屬優惠，即日起至8月16日免優惠碼可享「麥當勞蜂蜜奶茶+4塊雞塊爽吃第2件5折」。

●肯德基
肯德基即日起祭出預訂快取「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」；加碼還有最新「超值優惠券」最低6折起幫省荷包，提醒優惠券餐點僅限外帶或內用。

▲▼頂呱呱最新優惠。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

▲頂呱呱最新電子優惠券。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

●頂呱呱
頂呱呱即日起至8月26日祭出最新「電子優惠券」，一共有「2大優惠」，其中，「7大品項均一價48元吃」是以周周推出1品項優惠為主，依序為地瓜薯條、甜甜包2份、辣味炸雞、脖子200g、大杯紅茶雪泥、原味炸雞及呱呱包，最高下殺6折，幫速食控省一波荷包。

而「99元點心組」則是用99元就能吃到小套餐，像是有原味炸雞+地瓜薯條+飲品1杯、阿勇雞塊+呱呱包+飲品1杯等共4種組合選擇，期間只要於門市出示電子優惠券就能享優惠。

●拿坡里
拿坡里即日起至8月31日祭出限時「買8送8」優惠，期間凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，且雞腿桶還享73折下殺優惠。

▲▼漢堡王7、8月最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新激省優惠券來了。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至8月31日祭出最新「HOT霸王省優惠券」，一共有6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券現賺2783元。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至7月17日祭出「青花椒麻烤半雞第2件5折」優惠。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定外帶大比薩最低199元起。（圖／業者提供）

●必勝客 
必勝客即日起至7月25日祭出「平日超值必勝嗑」超殺優惠，期間周一至周四至全台門市「外帶大比薩最低199元起」，且全品項18種口味通通有折扣，包括超人氣「夏威夷大比薩」及「和風章魚燒大比薩」等，還是小資族最愛「熱帶鳳梨鮮蝦大比薩」也只要199元；另，全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN即日起至7月31日祭出「2大平日限定優惠」，包括「買全炸雞系列送炸物3選1」，全炸雞系列含單一口味全雞、半半炸雞 、 雙味全雞、去骨炸雞及雞柳、雞翅、雞腿系列或套餐，炸物3選1則有炸薯條、炸地瓜薯條、甜心QQ球任選1份，全台限定12門市享優惠，包括慶城店、雙連店、南昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店及板橋板農店。

還有「韓式披薩買1送1」，一共有3口味可任意搭配，包括辣年糕烤雞披薩、辣味海鮮披薩、柚香鮮蝦披薩，餐點依各店販售為主，只在慶城店、雙連店、南昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店共11店提供優惠，提醒以上2大優惠內用、外帶皆可用，每門市數量有限、送完為止。

●達美樂 
達美樂全門市即日起祭出「外帶大、小披薩半價吃」優惠。

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