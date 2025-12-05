BMW男違停等友警先上門…眼神閃躲被抓包！查獲喪屍煙彈扣車送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區日前一名男子，駕駛BMW違停在漢生西路巷口時，遭新北保大巡邏警員盤查，男子見狀，心虛地不斷撥弄車上物品，眼尖的警員發現，駕駛座下藏有一枚電子煙彈，警方隨即對男子及煙彈進行檢測，都呈現陽性反應，隨即將其逮捕，並將車輛查扣帶回偵辦。

▲蔡男違停路邊等朋友，遭巡邏警員發現藏有毒煙彈及毒駕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的59歲蔡姓男子，前天（3日）下午3時許，開著黑色BMW到板橋漢生西路找朋友，違停在巷口等待時，遇上警方盤查，蔡男發現警員靠近時，眼神隨即閃躲，並且不斷撥弄車內物品，警員從車窗外發現，蔡男座位下有電子煙彈及主機，隨即要求交出檢測，經檢測發現含有依託咪酯，由於蔡男有駕車行為，隨即進行唾液篩檢，呈陽性反應，立即將其逮捕。

▲警方從蔡男駕駛座下發現電子煙。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡男遭逮後供稱，毒品從友人處取得，但辯稱開車前才吸食，警方不予採信，依道路交通管理處罰條例告發，並移置保管車輛。警詢後依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並採集尿液送驗，追查公共危險罪刑責。新北保大強調，將強化執法力道，全面打擊不法毒駕，新北市對「毒駕」絕對零容忍，絕不容許「毒駕」在新北市發生，以保障市民及用路人安全。

▲經篩檢煙彈含有依託咪酯成分。（圖／記者陸運陞翻攝）